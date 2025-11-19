Una actividad de la Fundación Cajasol permite a los más jóvenes tener un carnet de pilotos de dragones en Sevilla

Presentación de la iniciativa de Fundación Cajasol para que los más pequeños tengan un carnet de pilotos de dragones. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y la productora andaluza Beon.Entertainment han presentado este miércoles en Sevilla una actividad que permitirá a los más pequeños obtener un carnet personalizado para pilotar dragones. Esta experiencia abre sus puertas al público del 19 de noviembre al 5 de enero, como anticipo del estreno en la ciudad de 'La historia interminable, el musical'.

Según una nota remitida por la entidad, el plato fuerte de la iniciativa es la prueba para obtener el carnet de Piloto de Dragones, una experiencia gratuita que permite a los aspirantes a pilotos aprender a volar a lomos de Fújur, a través de un viaje único e irrepetible mediante un proyecto de animación con gafas de realidad virtual.

También le acompañan otras cinco activaciones inmersivas para descubrir el universo de Fantasia. Por un lado, en 'Expedición a Fantasia', los visitantes iniciarán su viaje a este reino mágico, luego en 'La foto del héroe', podrán hacerse con una instantánea inolvidable sobrevolando a lomos del dragón Fújur.

Más tarde en 'Tras el espejo de Fantasia', gracias a la inteligencia artificial, cada visitante podrá transformarse en un personaje del musical y verse caracterizado como ellos. También podrán encontrarse cara a cara con el entrañable Comerrocas en 'El encuentro con el Comerrocas', y, finalmente, disfrutar de una proyección exclusiva del making of del espectáculo en 'La forja de un sueño interminable'.

Todos los visitantes que completen las seis experiencias podrán acercarse a la tienda oficial de merchandising, -ubicada en el hall de FIBES donde se exhibe el musical-, y presentar junto al comprobante de haber realizado todas las actividades, que recibirán en Fundación Cajasol, su carnet de Piloto de Dragones y la entrada del musical. De esta forma, podrán recoger su premio: el colgante del Auryn, símbolo del poder de Fantasia (hasta agotar existencias).

Por su parte, el presidente de Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado que la experiencia representa "la apuesta por las nuevas tecnologías y los contenidos virtuales interactivos". "Hacemos un gran esfuerzo por ampliar eventos, innovar y renovar toda la oferta, preservando a la vez nuestras tradiciones más arraigadas, un tándem perfecto entre innovación y tradición que define muy bien las prioridades de la Fundación a la hora de diseñar todas sus acciones", ha indicado.

En esta línea, el CEO de Beon.Worldwide, Dario Regattieri, ha asegurado que la Fundación Cajasol es "una plataforma muy importante que nos permite traer esta activación gratuita para toda la familia, para disfrutar de la tecnología como una experiencia de ocio accesible y divertida".

La historia interminable, el musical llega a Fibes del 19 de diciembre al 4 de enero.