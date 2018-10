Felipe Alcaraz homenajea al poeta granadino Javier Egea

Actualizado 26/01/2015 19:29:15 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después del éxito de su libro divulgativo 'Pasionaria, una leyenda que se podía tocar', vuelve el político y escritor Felipe Alcaraz con un poemario dedicado al poeta granadino Javier Egea, que se suicidó en 1999 y que había intentado una poesía materialista, al margen de la norma comercial.

Según una nota de prensa, este libro se presenta el próximo 29 de enero en La Tertulia de Granada, lugar indómito de la Granada canalla y cultureta que tanto conociera Javier Egea.

Con el título 'Elegía a Javier Egea' se presenta un poema largo de 500 versos de Felipe Alcaraz, después de varios años sin publicar poesía. Tras la trilogía 'Los días de la Gran Crisis', vuelve a ofrecer un atrevido poema contextualizado en la Granada que conociera junto a su amigo Javier Egea.

El autor dice al respecto: "Egea, precisamente en el momento en que estalla la etapa posmoderna, produce una poesía contra el dominio; aún más: contra el dominio de clase. Escribe desde esa matriz y arrostra los riesgos consecuentes. Y uno de los riesgos es la soledad en Granada. No hay tortura más grande que estar solo en Granada. Y aquella ciudad de Lorca (hay otra Granada, luchadora, a la que va dedicado el poema), es una maestra en aislar y ejercer el silencio sobre ciertas personas; el silencio, ese poder tan grande que parece que nadie lo ejerce".

Y continúa Alcaraz: "Egea lo sabía y se enfrenta a este riesgo. En un papel, tras su suicidio, apareció aquella frase: 'Los solitarios son esos que le dicen a su amada: me quedo solo, pero no me vendo'. Granada, esa ciudad, como dice Morente, que entierra sus ríos y mata a sus poetas. Luego hay otra Granada, que desde la pluma o el exilio interior lucha por un tiempo diferente".