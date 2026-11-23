Jurado del Premio Empresario del Año de Huelva. - FOE

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuna de Platero, Moeve Chemicals, Ovipor, Gañafote, Giahsa, Almazara Ecológica de Encinasola, Almacenes llera, Selección Ibérica, Hudisa y Dulce Concepción Rodríguez recibirán el 9 de diciembre los Premios Empresarios del Año de Huelva, que otorga la Federación Onubense de Empresarios y la Fundación Cajasol. El jurado ha decidido que en homenaje a la que fuera presidenta de la Fundación CEOE y exministra, Fátima Báñez, víctima del accidente de Urda, el Premio 'Autónomo' llevará su nombre a partir de la presente edición.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el jurado conformado por el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez; Matilde Valdivia y Antonio Quintero, en representación de la Fundación Cajasol; el presidente de Aiqbe, Juan del Olmo; Diego Pérez del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE; Cinta Platero, de Huelva Comercio; la presidenta AJE-Huelva, Cinta Martínez; el delegado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, José María Mayo.

Además, el jurado también ha estado integrado por Ángel López de Aguas de Huelva; la presidenta de Gabitel Ingenieros, Claudia Orozco; el presidente del CES Provincial, Juan Antonio Márquez; el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; Elena García de Soto, decana de la facultad de Empresariales; Alberto España, en representación de la Cámara de Comercio de Huelva; Marcos de la Corte, en representación de la Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico, Fondos Europeos, Vivienda, Servicios Sociales y Familia del Ayuntamiento de Huelva y Daniel Caldentey secretario general de la FOE, actuando como secretario.

Así, el Premio 'José Luis García Palacios' al Desarrollo Económico y Creación de Empleo ha sido para Cuna De Platero por "un modelo cooperativo que combina crecimiento empresarial, creación de empleo y un fuerte arraigo territorial". En 2025 alcanzó una cifra de negocio de 173,85 millones de euros y comercializó 55,2 millones de kilos, manteniendo una plantilla de 1.143 personas, procedentes casi íntegramente de Moguer y municipios cercanos.

El Premio 'Gerardo Rojas' a la Innovación ha sido para Moeve Chemicals por "su trayectoria innovadora y, especialmente, por el desarrollo de Track & Trace, un proyecto que digitaliza integralmente su gestión logística". La solución proporciona información en tiempo real sobre pedidos, vehículos, rutas, condiciones de transporte e incidencias, integrando a equipos internos, transportistas, conductores, proveedores y clientes.

Asimismo, el Premio 'Aguas de Huelva' a la responsabilidad social empresarial es para Ovipor por "un modelo de responsabilidad social cooperativa orientado a acompañar a sus 789 socios ganaderos y favorecer la continuidad de las explotaciones en el medio rural". La cooperativa facilita el acceso a mercados y suministros, ofrece asesoramiento técnico y veterinario, impulsa la formación y respalda inversiones y mejoras productivas.

Por otro lado, el Premio 'Desarrollo internacional' has ido otorgado a Gañafote Sports Events por "convertir la Gañafote Cup en una plataforma internacional de promoción deportiva y territorial de Huelva". Su modelo comprende fases previas en nueve países y reúne a más de 7.600 jugadores, con un 80% de participación de ámbito internacional. La fase final se desarrolla en 26 sedes distribuidas por 20 municipios onubenses y genera alrededor de 15.000 pernoctaciones en siete días.

Por otro lado, el Premio Eficiencia Energética y Sostenibilidad es para Giahsa por "integrar la eficiencia energética, la descarbonización, el ahorro de agua y la economía circular en la gestión de servicios públicos esenciales". Desde 2018 calcula y verifica anualmente su huella de carbono y mantiene un plan para reducir en un 5% las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030".

Además, el Premio 'Gonzalo Leandro' a la mejor idea o iniciativa empresarial es para Almazara Ecológica de Encinasola por "su proyecto de ampliación y modernización integral, concebido para absorber el crecimiento de la aceituna ecológica y generar mayor valor añadido en el territorio". La iniciativa contempla ampliar las zonas de recepción y almacenamiento, incorporar nuevas líneas de molturación y extracción y mejorar las instalaciones eléctricas, térmicas y de gestión de efluentes.

Además, el Premio Empresa Familiar es para Almacenes Llera, que representa "la continuidad de un proyecto familiar fundado en Huelva en 1960 y desarrollado a lo largo de tres generaciones. Especializada en decoración técnica y en soluciones para el revestimiento de suelos, paredes y techos, la empresa "ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, los materiales y las necesidades de sus clientes sin perder sus valores de cercanía, confianza y compromiso.

El Premio 'Fátima Báñez' al Autónomo se ha concedido a Selección Ibérica. Francisco Alejandro Ortiz Evangelista ha sido reconocido por la trayectoria emprendedora de Selección Ibérica, proyecto autónomo creado en 2017 y especializado en alimentación gourmet, jamones ibéricos de bellota y productos de Huelva. El negocio combina tienda física, comercio electrónico, una sala propia de loncheado y envíos a clientes de toda Europa. En 2025 alcanzó una facturación de 600.000 euros, con un 60 % procedente de ventas online a clientes de España y Europa.

El Premio a la Igualdad ha sido para Hudisa Desarrollo Industrial, S.A. por "integrar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en su organización y en sus políticas laborales". La empresa cuenta desde hace más de seis años con un plan de igualdad adaptado a la normativa vigente, además de un Código Ético y protocolos específicos frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo y el ciberacoso. Las mujeres representan el 28 % de la plantilla y ocupan el 33 % de los puestos de jefatura y decisión.

Asimismo, el Premio 'Manoli Vázquez' a la Mujer Empresaria ha sido otorgado a Dulce Concepción Rodríguez por "un proyecto empresarial femenino que une recuperación patrimonial, flamenco, gastronomía y turismo cultural en Ayamonte. A través del Tablao Flamenco La Puerta Ancha rehabilitó mediante inversión privada un inmueble histórico de 1840, convirtiéndolo en un espacio cultural con espectáculos en directo y una escuela de flamenco y danza.