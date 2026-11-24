Exposición 'Retratos. Nunca los volverás a ver. Vol. 1', del pintor Chema Rodríguez - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este martes en la Sala Velázquez de su sede en Sevilla la exposición 'Retratos. Nunca los volverás a ver. Vol. 1', del pintor Chema Rodríguez, una muestra que reúne una selección de obras centradas en la figura humana y en la capacidad del retrato para captar la esencia de cada mirada.

Según ha informado la fundación en un comunicado, a través de una "cuidada técnica pictórica, el autor explora la identidad, la expresión y la personalidad de sus protagonistas, e invita al visitante a detenerse en los pequeños detalles que convierten cada retrato en una historia única".

Durante la inauguración, Rodríguez ha explicado que "no retrata a personas, sino a sus almas". Una declaración que "resume el espíritu de la exposición: ir más allá de la apariencia y del parecido físico para tratar de capturar la personalidad y la emoción de cada protagonista, y animar al visitante a detenerse en cada rostro para descubrir quién hay detrás".

La exposición ofrece, además, la oportunidad de contemplar de cerca el trabajo de un pintor que entiende el retrato como un ejercicio de observación, de paciencia y de sensibilidad, y que invita al espectador a establecer su propio diálogo con las obras.