La obra ganadora del II Concurso Cajasol de composición para flamenco sinfónico se estrena en Atarfe (Granada)

Archivo - Imagen promocional del II Concurso Internacional Cajasol de Composición para Flamenco Sinfónico. - Cajasol - Archivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Te di el cielo', del compositor Alejandro Marco Gómez Lopera, ha ganado el II Concurso Internacional Cajasol de composición para flamenco sinfónico, dotado con 6.000 euros, y se estrena este viernes, para conmemorar el Día Internacional del Flamenco, en el Teatro Medina Elvira de Atarfe (Granada). Además, el japonés Jin Oki y el canadiense Daniel Regnier se han repartido las dos menciones económicas.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, el jurado, formado por los catedráticos Carlos Pacheco, doctor en orquestación flamenca y director de la Cátedra internacional de flamenco sinfónico; Lucía Moreno, directora de la Orquesta Sinfónica Flamenca, y Manuel Ureña, director del Conservatorio Superior de Música de Córdoba han destacado de la obra ganadora la propuesta de flamenco sinfónico contemporáneo que hace partiendo del respeto a las raíces para explorar nuevas posibilidades expresivas. Soleá, tangos, martinetes y bulerías surgen en un lenguaje flamenco contemporáneo reconocible sin clonar las formas tradicionales.

Envuelto con la música, el cante desarrolla una conversación íntima entre la ciudad de Granada y la Alhambra. Este diálogo desde la memoria, la emoción y el paso del tiempo, entre la Granada humana y la monumental, entre la viva y la eterna, halla su reflejo en la música con momentos de recogimiento y otros de gran intensidad rítmica y expresiva al servicio del discurso musical. En definitiva, 'Te di el cielo', la obra ganadora, enriquecida en ocasiones con otros timbres, algunos propios del jazz, mantiene siempre su carácter profundamente flamenco. Se inscribe en esa vocación renovadora del flamenco que respeta la tradición.

En cuanto a los otros dos premios que otorga Fundación Cajasol, la obra 'Círculos', del compositor japonés Jin Oki, ha sido galardonada con los 2.000 eruos de la Mención extraordinaria del concurso. El jurado ha valorado en esta obra su acertado planteamiento biográfico: un tema musical que viaja desde Oriente a España, se acerca al flamenco y emprende una ruta que, aunque parezca larga y lineal, avanza en realidad en 'círculos' al mezclarse con gente de diferente identidad.

Se trata de una continua travesía de ida y vuelta al encuentro del propio ser en la que, a lo largo de la obra, el tema se va transformando dentro de esos círculos para regresar cambiado hasta que, por fin, el flamenco se le presenta como un espacio único, coherente con su propia identidad, un lugar en el que dos sentires, los de Andalucía y Japón, conviven en un solo universo capaz de superar todas las diferencias y hermanarlas en una sola voz.

La obra comienza alegre --por alegrías--, con un tema que viaja por mar desde su lejano país hacia las raíces del flamenco en busca de gozo no exento también de incertidumbre y expectación. Halla lo inesperado en el cante antiguo del Sacramonte ganadino, ajeno a su cultura, pero se entrelaza con él en una propuesta de media granaína con letra original.

Por último, asentado ya en el barrio de Santiago de Jerez, el bullir y magnetismo de los espíritus del flamenco que flotan continuamente por aquel barrio le hacen ver la gran diferencia entre dos países; eso le lleva a profundizar por bulerías en la propia identidad hasta alcanzar el momento en que supera todas las diferencias culturales y logra una verdadera conexión con sí mismo.

En la obra se nota la influencia de Vicente Amigo, Canizares, Serranito, Moraito Chico, así como, según el propio autor, de músicos clásicos tan diferentes como Jean Sibelius o Akira Ifukube.

Por último, los 1.000 euros correspondientes a la Mención especial han recaído en 'Dolor común', una curiosa obra orquestal del canadiense Daniel Regnier con letra de Miguel de Unamuno. La obra plantea una paradoja entre el 'sentimiento trágico de la vida' tan característico del flamenco y la aversión que el propio Unamuno sentía por el género, considerado por él como el gran obstáculo nacional hacia el progreso.

Quizá por ello Regnier, en sintonía con la admiración que Machado, Falla, Lorca sintieron en su día por el flamenco --hoy declarado por la Unesco Patrimonio de toda la Humanidad-- aprovecha técnicas compositivas de Ravel y Mahler, contemporáneos de Unamuno, para hacer que el propio escritor cante flamenco por soleá, tangos, alegrías. Con ello quizá ha pretendido demostrar que ese sentimiento trágico de la vida de algo tan español como el flamenco no es mas que un Dolor común que afecta también a Canadá y a cualquier país del mundo.

El autor se pregunta qué es el flamenco. Responde con música y letra de Unamuno: es simplemente un dolor común patrimonio de todos; un dolor que no obstaculiza nada; un dolor que enriquece a todos cuando sale de España y de sí mismo para entrar en comunión con esa gran orquesta sinfónica flamenca mundial que es la Humanidad.

Cabe destacar por último la Mención honorífica al mejor joven finalista otorgada por el jurado al joven turco de 17 años Rauf Günay por su obra 'Con mis propias manos'.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO

Este viernes, 13 de noviembre, para conmemorar el Día Internacional del Flamenco, tendrá lugar en el Teatro Medina Elvira de Atarfe (Granada) un concierto de la Orquesta Sinfónica Flamenca (OSFE) dirigida por su fundadora, la directora de orquesta Lucía Moreno. El repertorio incluye un amplio abanico de obras de flamenco sinfónico de la orquesta y culminará con el estreno de 'Te di el cielo', la obra ganadora del II Concurso Internacional Cajasol de composición para flamenco sinfónico.

Antes de la misma se interpretará también 'Del dolor al duende', ganadora de la edición pasada. Acabado el concierto, Alejandro Marco Gómez Lopera, ganador del concurso, recogerá su premio de 6.000 euros de manos de la Fundación Cajasol. Poco días después, el viernes 20, la OSFE llevará el flamenco sinfónico al Teatro López de Ayala de Badajoz para seguir, en forma sinfónica, su campaña conmemorativa del Día Internacional del flamenco.