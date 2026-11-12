El programa Cicerone de Barrio persigue "transformar las barriadas de Huelva con la acción voluntaria"

Actividad Cicerone de Barrio. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pasado martes se inauguró el ciclo de actividades del programa Cicerone de Barrio, financiado por Fundación Cajasol y promovido por Desatando Ideas S. Coop And, que tiene por objetivo "transformar las barriadas mediante la acción voluntaria".

Según ha indicado la fundación en una nota de prensa, el acto fue inaugurado por el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Jesús Soriano, y por la representante de Fundación Cajasol en Huelva, Matilde Valdivia, quienes pusieron el acento en "la relevancia de iniciativas que miren a las barriadas", toda vez que el programa se desarrolla en la semana andaluza del voluntariado.

Tras la inauguración, se presentaron las claves del programa y sus actuaciones, que buscan "acercar la realidad social, cultural y patrimonial de las barriadas a sus vecinos y al resto de la ciudadanía", así como cambiar el "relato" que se hace de ellas, a través de una red de cicerones residentes que se activen y protagonicen rutas guiadas voluntarias.

A continuación, y con la presentación del Presidente de Asociación Encuentros del Sur, Francisco J García, tuvo lugar una mesa redonda donde el presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Armando Rotea; el representante de la Plataforma Onubense Andaluza del Voluntariado, Pedro Martín; y la coordinadora de la Oficina Técnica del Plan Integral de Distrito V, Manuela García, relataron las actuaciones que desde sus organizaciones se desarrollan en las barriadas, dirigidas muchas de ellas a fomentar la participación de la ciudadanía como agentes activos de sus propios procesos.

Asimismo, se hizo hincapié en la trascendencia del voluntariado de barrio, siendo además "un claro ejemplo de participación política no vinculada necesariamente a partidos políticos". "La acción voluntaria transforma hacia adentro, y hacia fuera, y es un verdadero motor de transformación social", se expresó en esa mesa redonda.

Por la tarde, y a pesar de las inclemencias meteorológicas, se realizó la primera ruta en la barriada de las Colonias. En esta ocasión se contó con dos cicerones, el presidente de la asociación de vecinos, Honorio Rodríguez, y Eugenio Pintiado, voluntario del huerto solidario junto a la Fuente Vieja. Ambos acompañaron a un grupo de unas 15 personas por sus calles, parando en aquellos lugares estratégicos desde donde observar, aprender y conocer la historia de un lugar tan singular de la ciudad.

El próximo martes de Cicerone se desarrollará el 17 de noviembre, en doble convocatoria, desde las 11,00 horas, en la sede de Fundación Cajasol, donde se reflexionará sobre "cómo comunicar mejor para cambiar el estigma de muchas de las barriadas". El acto contará con personas vinculadas a medios de comunicación comunitario de la ciudad.

Así, por la tarde, a las 18,00 horas, desde la plaza de Descubridores de la barriada de la Hispanidad, los participantes visitarán de la mano de cicerones de ese barrio lugares y acontecimientos fundamentales para esa zona de la ciudad.