La programación de 'Tramos de Cuaresma' en Huelva continúa la próxima semana con talleres y conferencias

Cartel de la mesa redonda 'Salir de nazareno en nuestros días' de la Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Tramos de Cuaresma' de la Fundación Cajasol en Huelva continúa la próxima semana con talleres, masterclass y conferencias. Además, fuera de ese ciclo, la entidad acoge una nueva sesión de 'Mujeres en Escena'.

Según detalla la Fundación en nota de prensa, el lunes 16, a las 17,30 horas, la Sala El Comercial acoge el taller 'Aprender a hacer un costal', en el que un capataz "de reconocido prestigio" en la Semana Santa onubense, ofrecerá su conocimiento en este tema tan importante para prevenir lesiones.

Por otro lado, en la misma jornada, a las 19,00 horas, también en la Sala El Comercial, se grabará la cuarta entrega del videopódcast 'El Tramo' de la mano del periodista José Ángel González. Puede asistirse como público, ya que la entrada es libre.

Asimismo, el martes 17, a las 17,30 horas, en la sede de la Fundación tendrá lugar una masterclass sobre repostería de cuaresma a cargo de Pepa Sánchez Jiménez, que se organiza de la mano de la Hermandad del Nazareno. En ella se elaborarán roscos fritos en air fryer y tortitas de manteca. Aún queda alguna plaza disponible, por lo que las inscripciones se pueden solicitar en confirmacioneshuelva@cajasol.com .

Para terminar con la programación de 'Tramos de Cuaresma' el viernes 20, a las 20,00 horas, en colaboración con la Hermandad del Nazareno, se celebrará la mesa redonda 'Salir de nazareno en nuestros días' en la que participarán Rocío Díaz García, José Manuel Flichi Redondo, Fernando Martínez Pérez, Rafael Prada Sierra y Carlos Javier Rodríguez Parra, y será moderada por Víctor Manuel Ortiz Mesa. Entrada libre hasta aforo permitido.

Por otra parte, el miércoles 18, a las 20,00 horas, en La Cuarta tendrá lugar una nueva sesión del ciclo Mujeres en Escena, en la que la narradora y actriz Noelia Camacho ofrecerá su espectáculo 'Semillas&simientes', sobre "los secretos que se guardan en cajones y que, como las semillas, crecen y crecen". Entrada libre hasta aforo permitido.

Además, continúa la exposición '50 años de las cuadrillas de hermanos costaleros en Huelva', que podrá visitarse en el Comercial hasta el 1 de abril en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas; los sábados en horario de mañana; y los domingos y festivos cerrado.