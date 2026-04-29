PSOE alerta de que la UJA está "amenazada" por Moreno y pide aprovechar el 17M para "apostar" por la universidad pública

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la movilización convocada por la Plataforma en Defensa de la UJA. - PSOE JAÉN

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha advertido este miércoles de que la Universidad de Jaén (UJA) está "amenazada" por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha subrayado que, ante esta situación, "el próximo 17 de mayo, con las elecciones andaluzas, tenemos la oportunidad de cambiar y apostar de verdad por la universidad pública".

Latorre ha realizado estas declaraciones tras participar en la movilización convocada por la Plataforma en Defensa de la UJA, donde ha destacado que esta institución "ha desempeñado un papel fundamental en la formación, la investigación y el desarrollo económico y territorial de la provincia".

En este sentido, ha puesto en valor que se trata de "una universidad joven, pero potente, que es motivo de orgullo para Jaén y que ha hecho realidad el sueño de miles de familias y jóvenes que han visto cómo se hacía realidad su deseo de poder estudiar aquí".

Asimismo, ha lamentado que ese logro "esté ahora en riesgo por la gestión del Gobierno andaluz del PP", ya que, según ha señalado, "desde 2021 se ha intentado asfixiar económica y financieramente a la Universidad".

Al hilo de lo anterior, ha asegurado que "si no lo han conseguido ha sido gracias a la movilización social y a la cercanía de las elecciones". "Por eso, el 17 de mayo tenemos la oportunidad de revertir esta situación y apostar de manera decidida por la universidad pública", ha concluido.

