Salvador Montesa, en el centro, con su obra artística y archivo personal expuesta en la Fundación Cajasol - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este viernes en la Sala Vanguardia de su sede en Sevilla la exposición 'Los juegos del tiempo', una muestra que reúne una amplia selección de la obra de Salvador Montesa a lo largo de siete décadas de su producción artística. El proyecto ha sido comisariado por Sonsoles Nieto, doctora en Historia del Arte y Académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría.

En el acto de inauguración han estado presentes Gloria Ruiz, subdirectora de Actividades de la Fundación Cajasol; el artista Salvador Montesa y la comisaria de la exposición, Sonsoles Nieto, quienes han compartido con los asistentes las claves de esta muestra que recorre buena parte de la trayectoria vital del artista, informa en un comunicado. Nacido en Valencia (Paiporta, 1932) y afincado en Sevilla desde 1969, Montesa es uno de los referentes de la vanguardia artística española desde el Grupo Parpalló, del que fue cofundador en 1956. En la capital hispalense se asentó tras obtener la cátedra de Dibujo en el Instituto Fernando de Herrera, donde desarrolló su labor docente durante casi treinta años.

Su trayectoria vital está profundamente ligada a esta ciudad, en la que ha dejado una inestimable huella en los círculos culturales y artísticos.

La exposición hace un repaso por las diferentes etapas de su recorrido artístico, desde su época en Parpalló y la abstracción más expresiva, contagiada por la vanguardia parisina, hasta su llegada a Sevilla, donde se adentra en una figuración infantil. Como ha explicado la comisaria, "esta no es una exposición ni retrospectiva ni antológica, sino un trabajo concebido para evocar lecturas, viajes y tertulias y mostrar la trayectoria artística de Montesa".

"A lo largo de ella, el artista ha indagado de manera constante en diversas disciplinas y técnicas, desarrollando un lenguaje plástico que incluye tanto la abstracción como la figuración, formas de expresión entre las que no hay límites", como afirma Montesa.

Así, la muestra exhibe, aparte de pinturas y dibujos, obra cerámica y esculturas que, además, no han llegado a exponerse con anterioridad. Con todo ello nos adentramos en el universo creativo del artista, en sus obsesiones temáticas, el imaginario personal o la emoción y asombro ante la naturaleza.

Enriquece esta selección de piezas la inclusión de bocetos, fotografías, documentos y catálogos, ejemplares de su archivo personal que nos permiten conocer más profundamente la transcendencia e interés del hombre y del artista. Según ha señalado la comisaria, esta selección se ha realizado en consonancia con lo expuesto en la muestra.

Hacía tiempo que Salvador Montesa no realizaba una exhibición individual de su obra en Sevilla. La primera tuvo lugar en 1972 en el Club La Rábida; la última, en el centro cultural La Almona, de Dos Hermanas. Entre ambas, sus pinturas se expusieron en las ya desaparecidas galerías Vida, Melchor y Álvaro, así como en la aún activa galería Haurie.

El artista, que a su llegada a la capital hispalense había mostrado ya su obra en salas y museos de distintas ciudades de España y otras tantas europeas, ha participado esta última primavera en la muestra sobre el patrimonio artístico del Colegio de España en París, en donde se alojó unos años cuando estaba comenzando su trayectoria artística.

En esta ocasión, su obra se ha exhibido junto a otras de Eusebio Sempere, Salvador Victoria, Juana Francés, José Guerrero, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, entre otros.

La Fundación Cajasol ha querido con esta muestra rendir homenaje a uno de los artistas más relevantes vinculados a Sevilla y ofrecer al público la oportunidad de descubrir o redescubrir una trayectoria creativa excepcional, marcada por la constante experimentación, la libertad artística y una profunda sensibilidad estética. La exposición podrá visitarse hasta el 13 de diciembre en horario de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas; domingos cerrados.