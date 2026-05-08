Seis pintores gaditanos llevan a la Fundación Cajasol su mirada sobre el paisaje de la Sierra de Cádiz

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, José Luis López Fernández, presidente de la Fundación López Mariscal, y Mercedes Colombo, delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, junto a uno de los cuadros de la nueva exposición - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

La pintura figurativa contemporánea de la Sierra de Cádiz tiene desde este viernes un escaparate en la Fundación Cajasol en Cádiz, donde se ha inaugurado, la exposición 'Gaditanorum Montium Pictores', en colaboración con la Fundación López Mariscal, una muestra formada por seis pintores de esta comarca serrana.

Esta propuesta colectiva recorre, a través de 30 piezas, la manera en que seis creadores vinculados al territorio serrano traducen al lienzo la luz, los horizontes y la singularidad de su paisaje natal, ha explicado la Fundación Cajasol en una nota.

Al acto inaugural han asistido Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, José Luis López Fernández, presidente de la Fundación López Mariscal, Mercedes Colombo, delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Mario Casillas, alcalde de Ubrique, y el comisario de la muestra, Bernardo Palomo.

Antonio Pulido ha presentado en su intervención esta muestra como una manifestación de "una pintura figurativa que no se limita a representar, sino que interpreta, emociona y construye un lenguaje propio", al tiempo que ha situado la propuesta en el contexto de una etapa que considera "de plenitud, abierta, diversa y expectante" para la pintura gaditana.

El presidente de la Fundación Cajasol ha defendido la voluntad institucional de dar a conocer a figuras artísticas emergentes y "rescatar a creadores que no recibieron el reconocimiento que merecen", sin descuidar la divulgación del trabajo de las figuras ya consolidadas.

Además, ha reivindicado "el vínculo histórico" entre la entidad y el territorio gaditano, donde, según sus palabras, "nos sentimos en nuestra propia casa". Una conexión que ha resumido con una imagen casi paisajística, donde "Cádiz no es únicamente un lugar, es una luz, una atmósfera, una forma de mirar, un carácter y un sentimiento".

La selección reúne el trabajo de Joaquín Domínguez, Juan Lobato, Manuel Benítez, José Antonio Martel, José Luis Mancilla y Alfonso Buendía, seis pintores formados, en su mayoría, en las facultades de Bellas Artes de Sevilla, Málaga y Granada, y cuya mirada combina la solidez de la tradición figurativa con una sensibilidad netamente contemporánea.

La fuerza visual del paisaje serrano, la intensidad lumínica y la singularidad de las perspectivas elegidas se convierten, pieza a pieza, en los elementos vertebradores de un discurso compartido, ha reseñado la Fundación Cajasol.

El comisario de la muestra, Bernardo Palomo, ha subrayado que la Sierra de Cádiz constituye un territorio "abonado para lo artístico", en la medida en que "la belleza de sus parajes y la potencia de sus horizontes han propiciado, desde hace décadas, el desarrollo de un corpus creativo sólido y en permanente crecimiento".

"Esa vitalidad explica que la pintura figurativa siga funcionando, en este rincón de la provincia, como un vehículo eficaz para expresar tanto una naturaleza de gran impacto como una identidad cultural profundamente arraigada", ha expresado.

Con la programación de esta muestra, la Fundación Cajasol suma a su agenda expositiva una propuesta que dialoga directamente con el patrimonio cultural andaluz desde una de las comarcas con mayor tradición pictórica de la provincia gaditana.

'Gaditanorum Montium Pictores. Pintores de la Sierra de Cádiz' podrá visitarse del 8 al 30 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 11,00 horas a 14,00 horas y de 16,30 horas a 20,30 horas. Los domingos y festivos permanecerá cerrada. La entrada es libre hasta completar el aforo.