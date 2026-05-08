Del Pozo valora la inversión del gobierno andaluz en cultura, deporte y vivienda en la provincia de Sevilla

La cabeza de lista del PP por Sevilla el 17M, Patricia del Pozo, y el presidente del PP sevillano, Ricardo Sánchez, en el centro, acompañados del alcalde de Mairena del Alcor, Juanma López, en una visita al municipio dentro de la campaña electoral. - PP SEVILLA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado en una visita a Mairena del Alcor, "los importantes avances" logrados gracias a la inversión en Cultura, Deporte y Vivienda en la provincia por parte de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado el PP de Sevilla en un comunicado, la candidata, ha estado acompañada del presidente del PP sevillano, Ricardo Sánchez, y del alcalde del municipio, Juanma López. En esta localidad, Del Pozo ha subrayado el futuro Centro Antonio Mairena, un espacio dedicado "a uno de los grandes maestros del cante, todo un referente universal del flamenco".

Un centro que "servirá de espacio de formación" para los jóvenes que quieran aprender flamenco y "donde también se concentrarán investigadores de este arte", ha explicado. Además, la candidata 'popular' ha destacado "el apoyo del Gobierno del PP en la administraciónes autonómica y local, que, según ha afirmado, ya cuenta con la redacción del proyecto, el terreno y "en el futuro próximo afrontará la obra para ese gran proyecto dedicado a Antonio Mairena".

Además, Del Pozo ha recordado que con el Gobierno de Juanma Moreno se ha impulsado también el Festival de Cante Flamenco de Mairena, que este año ha vivido su 62 edición. Asimismo, el municipio forma parte, de la cátedra de flamenco de la Universidad Pablo Olavide.

En cuanto al área de Deporte, la cabeza de lista del PP por Sevilla ha señalado que se ha realizado "una importante inversión" en el municipio, con la activación de más de 128.000 euros entre 2022 y 2025 para la mejora de las infraestructuras deportivas.

La Junta también ha realizado inversiones en materias como incentivos para el empleo, con siete millones de euros; la dotación del Centro de Alta Resolución Especializada de Los Alcores, con 2,5 millones de euros o la inversión de 1,2 millones de euros para la construcción de 34 viviendas protegidas en el barrio de La Cebonera, ha citado entre otros.

Por otro lado, en educación --ha proseguido Del Pozo-- se han dedicado partidas para el 'confort térmico', para actuaciones de mejora de aulas digitales o el centro de formación profesional que se inauguró en el año 2025.

