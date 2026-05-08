El PP suspende la campaña del 17M hasta el domingo por la muerte de los dos guardias civiles en Huelva

Banderola electoral del PP en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Andalucía ha suspendido la campaña electoral por el 17M hasta el domingo por la muerte de dos guardias civiles tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses. La Junta de Andalucía, de hecho, ha decretado luto oficial para este sábado al confirmarse los dos fallecimientos.

En un comunicado remitido a los medios, el PP de Andalucía ha confirmado la suspensión de "todos los actos y la agenda de campaña previstos para este viernes y sábado en las ocho provincias andaluzas en señal de duelo por la muerte de dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en la provincia de Huelva, así como en muestra de respeto y apoyo a sus familias".

Así lo ha comunicado el director de campaña de la formación, Antonio Repullo, quien ha trasladado el pésame y la solidaridad de todo el partido a los familiares, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos. El director de campaña ha querido también reconocer la labor y la entrega de la Guardia Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "que cada día trabajan para proteger a los andaluces, muchas veces en circunstancias muy difíciles y de enorme riesgo".

"Desde el PP de Andalucía enviamos nuestro más sincero pésame a las familias de los agentes fallecidos y deseamos una pronta recuperación a los guardias civiles que han resultado heridos", concluye la nota.

La muerte de dos agentes en acto de servicio ha desencadenado una cascadas de reacciones y decisiones, como la de la Diputación de Huelva, que ha suspendido sus actos institucionales y culturales en señal de duelo por el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil que han perdido la vida durante una operación contra el narcotráfico en las costas de Huelva.

Además de las dos personas fallecidas hay dos agentes más que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita, han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

El suceso se produce poco más de dos años después del fallecimiento también de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, el 10 de febrero de 2024, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. Además, otros dos resultaron heridos, uno de gravedad.

