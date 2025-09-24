La caravana de educación medioambiental de Fundación Unicaja y Proamb inicia su ruta por Andalucía

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Protección Ambiental Integrada (Proamb) se unen para impulsar una caravana medioambiental interactiva que recorrerá cerca de un centenar de municipios de las ocho provincias andaluzas para concienciar sobre sostenibilidad y cambio climático.

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, acompañado por el director general de Proamb, Alberto Jiménez, ha participado en la primera jornada de este vehículo ambiental que se ha celebrado en el Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno de Málaga para conocer de primera mano las actividades de este proyecto, que fue seleccionado en la convocatoria extraordinaria de medio ambiente impulsada por la institución con motivo de su décimo aniversario.

La iniciativa 'Eco Truck' transforma un vehículo en un centro móvil de formación y sensibilización ambiental para ofrecer contenidos formativos sobre sostenibilidad a través de metodologías interactivas y audiovisuales.

La caravana visitará distintos municipios de las ocho provincias andaluzas durante todo el curso lectivo, generando una experiencia educativa donde la diversión, el descubrimiento y la reflexión se entrelazan en una experiencia inmersiva diseñada para despertar la sensibilización y conciencia ambiental.

Este programa de educación ambiental contempla 17 desafíos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizados en cinco estaciones temáticas dentro de la caravana: desarrollo sostenible, consumo responsable, energías renovables y eficiencia energética, gestión de residuos y reciclaje y protección de la biodiversidad.

En cada espacio, se desarrollarán actividades como pruebas cooperativas de memoria, juegos con maquetas y mapas interactivos y puzles. Fuera de la caravana, los participantes realizarán talleres de agricultura regenerativa, de papel reciclado y creación de bombas de semillas y simulacros de consumo en el hogar,

PROAMB

Proamb es una consultora ambiental estratégica que inició su actividad en el año 2016 y que tiene como principal objetivo integrar la protección del medio ambiente en la sociedad, incorporando criterios de sostenibilidad para alcanzar el equilibrio entre el medio ambiente, la economía y la sociedad.

Para ello impulsa medidas sostenibles como son la gestión adecuada de los recursos naturales y mejora de su eficiencia, la minimización de impactos ambientales, el aumento de la competitividad, el fomento de la comunicación e innovación y la contribución con acciones sociales dentro de su compromiso ético.

CONVOCATORIAS EXTRA EN EL X ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN UNICAJA

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.