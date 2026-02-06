Edufinet cierra 2025 con cifras récord de actividad y formación, así como de alcance digital. - UNICAJA

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, referente nacional en educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha cerrado 2025 con cifras récord de actividad y formación, así como de alcance digital. Por tanto, Edufinet "avanza con paso firme en su labor de promoción de la cultura financiera en la ciudadanía".

Según ha informado Unicaja en una nota, el proyecto Edufinet ha vuelto a registrar en 2025 cifras récord de participación y de actividad, tanto en sus jornadas educativas (en modalidad presencial y online), como de difusión en sus canales digitales.

Durante 2025, año en el que Edufinet celebró su vigésimo aniversario, ha impartido cerca de un millar de sesiones de educación financiera, que permitieron capacitar a 40.964 beneficiarios, un 35% más con respecto a 2024, tanto en materia de finanzas personales y digitales, como en ahorro e inversión responsable, además de ciberseguridad.

De este modo, la actividad se ha desarrollado en 39 provincias dirigida a públicos muy diversos, llegando a más de 2.700 beneficiarios de educación primaria, a más de 24.600 de secundaria y de ciclos formativos y a casi 600 universitarios. También a más de 11.200 beneficiarios mayores --uno de los colectivos prioritarios del programa--, a los que se han dirigido 129 sesiones específicas, orientadas a la banca digital, gestión del presupuesto o prevención del fraude.

En conjunto, el Proyecto Edufinet ha sumado más de 1.100 horas lectivas impartidas por su red de formadores y voluntarios. Asimismo, ha impulsado su actividad divulgativa con la publicación de 994 contenidos que han consistido en 59 artículos sobre finanzas, economía y sostenibilidad a través de su blog (EdufiBlog) y de la web EdufiAcademics. Así como 587 vídeos y 348 pódcast.

En cuanto a su web --cuyo nuevo formato fue lanzado el pasado mes de marzo-- ha superado las 151.000 visitas en sus distintos portales de internet.

AUMENTO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Por otra parte, en 2025, se ha registrado un notable crecimiento en sus perfiles de redes sociales y plataformas de podcast, con más de 166.650 seguidores --más del doble que el año anterior-- y 13,28 millones de visualizaciones (9,52 millones en 2024) en 57 países.

Así, el canal de YouTube de Edufinet ha sumado más de 5,3 millones de reproducciones, superando los 83.400 suscriptores. Además, TikTok alcanzó los 2,5 millones de visualizaciones, con cerca de 33.000 seguidores. Por su parte, Facebook (con casi 27.100 suscriptores) registró más de 2,8 millones de reproducciones, Instagram superó los 20.220 seguidores, mientras que LinkedIn y X rebasaron los 1.400. Por su parte, los podcasts en iVoox y Spotify acumularon 11.450 reproducciones.

Al hilo, cabe destacar la importancia y regularidad de la labor informativa que desarrolla dicho programa a través de estos canales, concretamente, mediante la difusión diaria de vídeos cortos, entre otros contenidos, de los que se emitieron, en 2025, un total de 535, para "acercar al público información de carácter económico y financiero de forma amena y didáctica con especial atención a temas como la ciberseguridad y la prevención del ciberfraude".

Además, en 2025 la actividad de Edufinet fue reconocida con dos nuevas distinciones. En concreto, dos Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.

Asimismo, el Proyecto Edufinet lleva impulsando acciones de educación e inclusión financiera desde hace más de dos décadas, lo que le convierte en "uno de los programas pioneros en España en este ámbito". Además, cuenta con la colaboración de 17 universidades y de una decena de entidades y organizaciones empresariales, con el fin de "incrementar las competencias y conocimientos en materia económica y financiera de la población".

Todo ello, a través de varias líneas de actuación como cursos y jornadas (presenciales y online), publicaciones, así como varios portales de internet, en torno a su web, con "información práctica y sencilla sobre el mundo financiero".

Por último, el proyecto desarrolla una importante labor de divulgación a través de sus perfiles de redes sociales (YouTube, Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok) y de plataformas de podcasts (iVoox y Spotify). Además, dispone de dos centros especializados en educación financiera en Málaga y Salamanca.