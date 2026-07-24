La Fundación Unicaja apoya la Escuela de Deporte Inclusivo 'Se Salen' de El Langui

Miembros de la Escuela de Deporte Inclusivo 'Se Salen'. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja apoya la Escuela de Deporte Inclusivo 'Se Salen', impulsada por el actor, director de cine, rapero y deportista 'El Langui' a través de la Asociación A Mi No Me Digas Que No Se Puede Hacer.

La institución se suma durante la temporada 2026/2027 a este proyecto de Juan Manuel Montilla que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo personal, social y deportivo para personas con grandes necesidades de apoyo.

La responsable de Acción Social e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha visitado junto a Juan Manuel Montilla, 'El Langui', una de las competiciones de boccia paralímpica de la escuela, que ha reunido a las personas usuarias, familias y entrenadores en el Palacio de los Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara.

La Escuela de Deporte Inclusivo 'Se Salen' está dirigida a niños y niñas con grandes necesidades de apoyo, ofreciendo un entorno adaptado, seguro y motivador donde iniciarse en la práctica deportiva. El proyecto tiene como eje principal la práctica de la boccia paralímpica, deporte similar a la petanca, diseñado exclusivamente para personas en silla de ruedas con parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa.

Paralelamente, la iniciativa también ha puesto en marcha grupos de entrenamiento para personas adultas, favoreciendo la continuidad deportiva y la mejora de la calidad de vida.

Entre los beneficios de este proyecto deportivo se encuentran la mejora de la motricidad, autoestima, habilidades cognitivas, socialización, hábitos de vida saludable y reducción de ansiedad y estrés. En la actualidad cuentan con 92 personas usuarias, con tres deportistas compitiendo al máximo nivel.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con el deporte y la inclusión social, a través del respaldo a una iniciativa que fomenta la participación, la inclusión real de personas con diversidad funcional y la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte.

ASOCIACIÓN A MI NO ME DIGAS QUE NO SE PUEDE HACER

Juan Manuel Montilla 'El Langui' impulsó en 2009 la Asociación A Mi No Me Digas Que No Se Puede Hacer con el objetivo de trabajar con jóvenes en situación vulnerable, en diferentes zonas de España, como Pan Bendito (Madrid), San Pedro de Alcántara (Málaga) y otras localidades donde se detectan necesidades sociales. Desde entonces, han realizado múltiples proyectos culturales, educativos y deportivos, como talleres de radio, lírica, hip hop, eventos culturales y escuelas deportivas.