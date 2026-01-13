Fundación Unicaja dona la recaudación de una de sus exposiciones a Cáritas Málaga y Hermanitas de los Pobres

La directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, ha entregado el donativo de cerca de 70.000 euros a José Miguel Santos (Cáritas Málaga) y Sor Isabel Guerrero (Hermanitas de los Pobres). - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha hecho entrega de la recaudación de la exposición 'Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba' a Cáritas Diocesana de Málaga y al Asilo de las Hermanitas de los Pobres.

La directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, ha entregado el donativo de cerca de 70.000 euros, que se repartirá a partes iguales entre ambas asociaciones, al director de Cáritas Diocesana Málaga, José Miguel Santos, y a la Hermana colectora del Asilo Hermanitas de los Pobres, Sor Isabel Guerrero.

Cerca de 34.000 personas procedentes de 49 países han visitado esta muestra dedicada a la historia familiar y el mecenazgo artístico de la Casa de Alba, que ha estado abierta al público en el centro cultural de la institución del 31 de julio de 2025 al 11 de enero de 2026.

Destacan los visitantes de origen nacional, europeo y norteamericano, con una relevante presencia de visitantes procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Los visitantes españoles han representado la mayoría y, entre ellos, cabe destacar a los malagueños que han supuesto más del 45% del total.

Además, se han ofrecido visitas guiadas gratuitas de las que han podido disfrutar más de 9.000 personas, consolidando el compromiso de la Fundación Unicaja por acercar la cultura a todos los públicos.

CÁRITAS Y HERMANITAS DE LOS POBRES

A través del donativo de acceso a esta exposición se han recaudado cerca de 70.000 euros que se destinarán íntegramente a la labor social que prestan las dos entidades beneficiarias.

En el caso de Cáritas Diocesana de Málaga servirá para respaldar el Hogar Pozo Dulce, que desde 2001 acoge a personas sin hogar con diferentes problemas familiares, sociales y laborales, con el propósito de lograr su recuperación en todos los ámbitos.

El centro dispone de apartamentos para que los usuarios puedan vivir con cierta autonomía y ofrece también actividades lúdicas y formativas que fomenten su desarrollo personal y bienestar.

En el caso del Asilo Hermanitas de los Pobres, la recaudación se destinará al mantenimiento de la labor asistencial de la entidad, que atiende a 65 mayores en situación de gran dependencia y con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, entre otras.

El asilo, cuya labor se remonta a 1893, ofrece atención residencial y sanitaria a casi medio centenar de ancianos, procurando evitar la soledad y contribuir a mejorar la calidad de vida, dignidad y autoestima personal de los mayores, promoviendo además un contacto estrecho con las familias.

LA EXPOSICIÓN SOBRE LA CASA DE ALBA

La exposición 'Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba' ha mostrado al público los tesoros artísticos, documentales e históricos de una de las colecciones más importantes de Europa y mejor conservadas.

Más de 250 piezas entre pintura, escultura, artes decorativas y documentos procedentes de los palacios de Liria, Monterrey y Las Dueñas. Algunas de las obras se han presentado por primera vez al público.

Además, la Fundación Unicaja organizó un programa de actividades paralelas compuesto por conferencias y conciertos que sirvieron para profundizar en la historia familiar y el mecenazgo artístico y musical de la Casa de Alba.