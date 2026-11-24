Fundación Unicaja pone en marcha en Málaga su campaña de recogida de juguetes 'Una Navidad para todos'. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja lanza su campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Málaga. Con el título 'Una Navidad para todos', se trata de una iniciativa que se desarrollará hasta el 30 de diciembre en el Centro Fundación Unicaja Málaga y el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares a beneficio de Cruz Roja, Inpavo, Altamar, CEAR, Málaga Acoge, Asociación Nena Paine e Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María.

Así lo han informado desde Fundación Unicaja en una nota, en la que han apuntado que la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Esta iniciativa, que se desarrollará también en Almería, Cádiz, Sevilla, Granada y Ronda, permitirá que más de 1.800 menores en riesgo de exclusión social atendidos por 29 asociaciones en Andalucía puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos. Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja.

Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Centro Fundación Unicaja Málaga (Plaza del Obispo, 6) en horario de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas. Domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.

También se podrán depositar en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares (Plaza Enrique García-Herrera, 1) en horario de lunes a domingo de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas. Festivos de 10,00 a 14,00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

Según han destacado, "la atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad".

ENTIDADES

Esta recogida y donación solidaria de juguetes está destinada a familias vulnerables atendidas por Cruz Roja, Inpavi, Altamar, CEAR, Málaga Acoge, Asociación Nena Paine e Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María.

En cuanto a Cruz Roja, la entidad atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural.

En el caso de Inpavi, trabaja desarrollando diferentes actuaciones integrales encaminadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad; mientras que CEAR es una organización no gubernamental (ONG) que trabaja para defender el derecho de asilo y mejorar la vida de personas refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad en España.

Altamar Escuela y Familia es una asociación que centra su acción en la atención a menores en riesgo de exclusión social a través del refuerzo escolar en los céntricos barrios malagueños de La Trinidad y El Perchel.

Málaga Acoge atiende a las personas más vulnerables y, en especial, a las personas migrantes para la consecución de sus derechos y deberes como ciudadanas; y la Asociación Nena Paine ofrece una decena de programas orientados al seguimiento académico y a favorecer la integración y el acceso posterior al mercado laboral a niños y jóvenes en peligro de exclusión social o educativa.

Por su parte, el Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María da respuesta a las necesidades educacionales y sociales de niños con trastornos psíquicos, físicos y/o sensoriales, trabajando áreas del desarrollo motor, cognitivo, social, lenguaje y autoayuda. Además, gestiona un centro de menores con problemas socio familiares o cuyas familias tienen limitada la tutela, que serán los beneficiarios de esta acción.