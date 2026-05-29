Fundación Unicaja publica el libro ‘Paraísos cercanos’ de Juan Campos, un viaje literario por Grecia - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja presenta el libro 'Paraísos cercanos' de Juan Campos, que recoge más de treinta años de viajes por Grecia a través de una mirada literaria, cultural y fotográfica.

El acto tendrá lugar el martes, 2 de junio, a las 19,30 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María con entrada libre hasta completar aforo, han indicado en un comunicado.

La obra, editada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, invita a descubrir una particular cartografía del Mediterráneo a través de la experiencia, la memoria y la reflexión cultural. Un recorrido que se concreta en veinte enclaves (islas pequeñas, pueblos costeros, monasterios y paisajes interiores) que configuran una visión íntima y personal del concepto de paraíso.

Lejos de una guía turística al uso, 'Paraísos cercanos' se plantea como un relato literario en el que convergen la memoria personal, la historia, la mitología y la fotografía, dando lugar a una propuesta que dialoga con la tradición de la literatura de viajes. En sus páginas, las referencias a autores como Durrell, Fermor o Magris conviven con la mirada propia de Juan Campos, aportando una dimensión humanista y cultural al relato.

El libro incluye además una cuidada selección de fotografías tomadas por el propio autor, que contribuyen a completar una experiencia estética marcada por la sensibilidad hacia la luz, el paisaje y la vida mediterránea.

Con esta publicación, Fundación Unicaja "reafirma su compromiso con la promoción cultural y editorial, apoyando iniciativas que fomentan la lectura, el diálogo cultural y la difusión de obras que conectan con el patrimonio natural".

Juan Campos Sánchez es viajero, escritor y fotógrafo aficionado. Durante más de tres décadas ha recorrido Grecia, documentando sus paisajes, costumbres y modos de vida. Su escritura mezcla la vivencia directa con la erudición cultural, convirtiéndolo en un narrador que transmite tanto conocimiento como emoción.