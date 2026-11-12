Fundación Unicaja publica 'El silencio en el Desierto de Tabernas', de Rosa Arregi

El silencio en el Desierto de Tabernas. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja va a presentar este martes, 17 de noviembre, 'El silencio en el Desierto de Tabernas', obra de Rosa Arregi que combina fotografía, paisaje y literatura en torno al paisaje del Desierto de Tabernas.

El acto tendrá lugar a las 19,00 horas en el Centro Fundación Unicaja Almería con entrada libre hasta completar aforo y contará el periodista de Foco Sur Miguel Blanco, según ha indicado la entidad en una nota.

'El silencio en el Desierto de Tabernas' es una obra construida fundamentalmente a partir de la fotografía y la contemplación del paisaje. A través de sus imágenes y de breves textos explicativos, la autora recorre el Desierto de Tabernas y muestra un territorio marcado por la aridez, las cárcavas, barrancos, ramblas, lomas y formaciones modeladas por la erosión.

El libro se detiene también en la vida que permanece oculta bajo la aparente desnudez del desierto y en las especies capaces de adaptarse a unas condiciones climáticas extremas.

La obra plantea el desierto como un lugar para caminar, observar y descubrir, donde el silencio, la soledad, la amplitud del horizonte y la fuerza de la luz adquieren un especial protagonismo. Las fotografías constituyen el núcleo del recorrido y ofrecen una mirada atenta a las formas, texturas y contrastes de este paisaje.

Una parte específica del volumen está dedicada a la denominada 'Ruta de los Fantasmas', que amplía esta exploración visual del territorio. El contenido fotográfico se complementa con una selección de escritos y poemas de Pablo Neruda, José María Hinojosa, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado, que introduce una dimensión literaria en el recorrido.

El volumen incluye asimismo un mapa del desierto. De esta forma, fotografía, paisaje y literatura articulan una obra centrada en la experiencia de recorrer y contemplar el Desierto de Tabernas y en descubrir la riqueza que encierra un espacio definido, precisamente, por su apariencia de silencio y vacío.

Rosa Arregi Otaduy es ingeniera electrónica industrial y fotógrafa. Tras desarrollar su carrera en el sector industrial, centra su actividad en la fotografía, que compagina con los viajes y el montañismo.

De formación principalmente autodidacta, pertenece a la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa y su obra abarca naturaleza, paisaje, arquitectura, vida cotidiana y composiciones abstractas.

Fundación Unicaja, dentro de su compromiso con la cultura, promueve la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones. El sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados.

Asimismo, Fundación Unicaja es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo y participación en premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, la institución organiza encuentros entre autores y público y otras actividades de fomento a la lectura.