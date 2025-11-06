Fundación Unicaja renueva su apoyo a la escuela de piragüismo para mujeres del Real Club Náutico de Adra (Almería)

Un grupo de palistas del Real Club Náutico de Adra (Almería) entrena a bordo de uno de los barcos dragón del Club Dragón Adra. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha renovado su patrocinio a la escuela de piragüismo para mujeres supervivientes de cáncer de mama del Real Club Náutico de Adra (Almería), que cuenta en la actualidad con cerca de un centenar de mujeres inscritas.

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez, ha realizado una visita a las instalaciones, acompañada por José García, presidente del Real Club Náutico de Adra y miembros de su equipo directivo, para conocer de primera mano esta iniciativa, indicada especialmente para mujeres que han padecido cáncer de mama "debido a sus efectos positivos en el drenaje de la zona afectada y la motivación emocional en las participantes".

Este apoyo permitirá al club "continuar consolidando su estructura y participando en competiciones federadas, fomentando el deporte inclusivo, la convivencia y la práctica saludable", según ha señalado la entidad en un comunicado.

El club Dragón Adra, cuyo entrenador es Paco Castro, cuenta actualmente con dos barcos, un DB12 y un DB22 y ha participado en numerosas competiciones como el Campeonato de Andalucía de Barco Dragón, la Regata de la Liga Murciana y la Liga Valenciana de Barco Dragón.

La Fundación Unicaja respalda a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, atletismo, waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, entre otros.

El Real Club Náutico de Adra nace por la iniciativa de un grupo de personas, capitaneadas por Emilio Robles Muso, amantes de la vela y la pesca. Es una entidad muy arraigada en la ciudad de Adra y brinda un amplio abanico de actividades sociales y deportivas a la población, además de ser el único club náutico de la localidad, que apuesta por el deporte de vela desde 1973.