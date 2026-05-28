Fundación Unicaja y Serranías Vivas impulsan becas de aprendizaje en ganadería regenerativa en Cádiz y Málaga

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, en una de las fincas mentoras del proyecto 'Pastoreo Vivo', acompañado por la presidenta de Serranías Vivas, Carmen Bueno, y los tres becados en el programa - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y la Asociación Serranías Vivas han impulsado un programa de becas de aprendizaje en ganadería extensiva regenerativa que formará durante nueve meses a tres aprendices de pastor en fincas en el entorno de los Parques Naturales de Grazalema, Los Alcornocales y Sierra de las Nieves en las provincias de Cádiz y Málaga.

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Pastoreo Vivo: sostener la ganadería para mantener el entorno natural', promovido por la Asociación Serranías Vivas y que ha sido seleccionado en la convocatoria de proyectos medioambientales de la Fundación Unicaja este año, tal y como ha apuntado esta entidad en una nota.

El proyecto también contempla talleres para ganaderos y sesiones de divulgación y sensibilización.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha visitado en Grazalema una de las fincas mentoras participantes en el proyecto, acompañado por la presidenta de Serranías Vivas, Carmen Bueno, y los tres becados en el programa.

La iniciativa busca asegurar la continuidad de la ganadería extensiva de pequeños rumiantes, fundamental para la conservación del paisaje y la biodiversidad, mediante la capacitación de nuevos profesionales del sector agroganadero y la implantación de prácticas regenerativas en las Sierras Béticas Occidentales.

'Pastoreo Vivo' tiene como objetivos visibilizar la ganadería extensiva y el pastoreo como herramientas de conservación ambiental, prevención de incendios, preservación de razas autóctonas y generación de empleo verde. El proyecto además incide en la recuperación de oficios tradicionales y permitirá reforzar el tejido empresarial de la comarca y promocionar el emprendimiento entre los jóvenes abriendo nuevas oportunidades y modelos de negocio.

Así, los tres aprendices de pastor se formarán en ganadería extensiva regenerativa hasta el próximo enero de 2027 gracias a estas becas promovidas por Serranías Vivas con el respaldo de Fundación Unicaja.

Las personas beneficiadas en este programa serán tutorizadas en las fincas mentoras de Rodrigo Mangana, Juan Mateo y José Miguel Sánchez Lirios, con el acompañamiento de ganaderos con experiencia.

Además del programa de becas, el proyecto también contempla el desarrollo de talleres colaborativos para conocer modelos alternativos de gestión dirigidos a ganaderos. En ellos se abordarán la gestión administrativa y burocrática de las explotaciones, ayudas y subvenciones, tecnologías y prácticas innovadoras, razas autóctonas y semillas tradicionales, así como infraestructuras y herramientas artesanas vinculadas al manejo ganadero regenerativo.

Además, están previstas sesiones de divulgación y sensibilización para centros educativos, comunidades locales y público general donde se podrá conocer testimonios de ganaderos del entorno para promover la transmisión de saberes populares y la acción comunitaria.

Serranías Vivas es una asociación sin ánimo de lucro, que trabaja por la regeneración de un territorio de más de 450.000 hectáreas comprendidas entre el Parque Natural de Los Alcornocales, Parque Nacional Sierra de Las Nieves, Parque Natural Sierra de Grazalema y Sierra Sur de Sevilla.

La entidad trabaja por la revalorización de los productos locales y de modelos extensivos y sostenibles de producción, promoviendo la agroganadería regenerativa y las cadenas cortas de comercialización. Además, paralelamente, pretende reforzar una identidad rural compartida, que asegure "un futuro digno" para el paisaje rural y sus habitantes.

Está compuesto por más de 30 fincas que aplican prácticas regenerativas y casi medio centenar de personas de diversos perfiles que, a través de colaboraciones y alianzas locales, nacionales e internacionales, defienden un modelo de producción sostenible y vinculado al territorio.

'Pastoreo Vivo' es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja. Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies.