Fundación Unicaja se une como patrocinador a la estación de Sierra Nevada en Granada

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, han dado a conocer este acuerdo de colaboración. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja se une como patrocinador a la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, en Granada, una de las más importantes de nuestro país y un referente internacional del turismo de nieve.

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, han dado a conocer este acuerdo de colaboración mediante el cual la institución estará presente en la estación granadina y las competiciones, eventos deportivos y actividades que se desarrollen.

El respaldo de Fundación Unicaja a la estación de Sierra Nevada responde al compromiso de la institución con el desarrollo socioeconómico de la región, respaldando iniciativas que estimulan el tejido productivo de su área de influencia y que, además, contribuyen a desestacionalizar el turismo, con una oferta caracterizada por su pluralidad de segmentos.

La apuesta de la institución por sumarse a la estación granadina se enmarca también en una estrategia de impulso de la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la conservación de espacios naturales como Sierra Nevada, uno de los macizos montañosos más amplios y atractivos del sur de Europa.

También se enmarca en el apoyo decidido al deporte y sus valores que realiza la Fundación Unicaja. Con esta nueva alianza Fundación Unicaja refuerza su compromiso y presencia en Granada, provincia en la que la institución está presente en los principales proyectos sociales y culturales, incluido el respaldo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

La institución abrirá en otoño de este año un nuevo centro sociocultural, ubicado en el histórico inmueble del Rey Soler, que ofrecerá un programa de actividades que incluirá exposiciones, ciclos de diferentes temáticas y talleres.

SIERRA NEVADA, REFERENTE INTERNACIONAL

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada es una de las más visitadas de España y un referente internacional del turismo de nieve debido a su situación privilegiada. La entidad, que cerró la temporada de invierno 2024/2025 con la visita de 1.250.000 usuarios, es referente en la gestión turística y en el desarrollo socioeconómico desde los postulados de la sostenibilidad, protección y conservación de su entorno.

Para la Fundación Unicaja es una prioridad apoyar iniciativas que generan impacto social, económico y deportivo en nuestro entorno, impulsando colaboraciones con vocación de continuidad en espacios de referencia como Sierra Nevada.