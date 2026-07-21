Inibica y Fundación Unicaja consolidan su proyecto de alojamiento a familias de pacientes en Cádiz

Piso del proyecto 'Cerca de ti'. - INIBICA

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (Inibica) y la Fundación Unicaja han señalado consolidado el proyecto 'Cerca de ti', que facilita alojamiento a familias de pacientes ingresados en el Hospital Universitario Puerta del Mar, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, con recursos limitados y de fuera de la capital gaditana. Este proyecto cuenta también con la colaboración de la Asociación 'Todo por una sonrisa'.

Según han explicado en una nota, el programa inició su andadura en el año 2023 con una fase piloto que contó con la financiación inicial de la entidad farmacéutica Roche Farma, lo que demostró el enorme impacto social y la necesidad de dar cobertura habitacional a los acompañantes de pacientes de larga estancia o en situaciones clínicas críticas (como las Unidades de Cuidados Intensivos), donde la permanencia continua al lado de la cama no siempre es viable.

Tras ese impulso inicial, la Fundación Unicaja asumió un papel clave en la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa, permitiendo mantener operativas dos viviendas en Cádiz capital, una de ellas cedida por el Ayuntamiento de Cádiz. El respaldo de la institución dota al proyecto de la estabilidad necesaria para que el hospital pueda dar una respuesta integral, no solo médica sino también social, a las familias afectadas.

El éxito del Proyecto, que pasó a denominarse el pasado año 'Cerca de ti', radica en un modelo de colaboración multisectorial perfectamente coordinado entre sus cuatro pilares, según han destacado. En este sentido, han añadido que el primero de ellos es el propio Hospital Universitario Puerta del Mar, que, a través de su Unidad de Trabajo Social (dependiente de la Subdirección de Atención a la Ciudadanía), realiza la valoración experta de las familias solicitantes bajo criterios de vulnerabilidad socioeconómica, tiempo previsto de hospitalización y distancia del municipio de origen.

El segundo pilar es la Asociación 'Todo por una sonrisa', la cual, en estrecha coordinación con el área de Participación Ciudadana del centro sanitario, se encarga de la gestión operativa diaria de los inmuebles, la resolución de incidencias y el acompañamiento humano a los familiares durante su estancia, han señalado.

La Fundación Unicaja, por su parte, actúa como el principal aliado de la iniciativa, puesto que su respaldo garantiza el mantenimiento y la viabilidad de los recursos residenciales. Por su parte, Inibica, como Instituto de investigación sanitaria de referencia de la provincia y con clara vocación de compromiso social con los pacientes y sus familiares, ejerce las funciones de entidad gestora de la financiación externa, asegurando una óptima aplicación de los recursos económicos, el cumplimiento normativo y el rigor administrativo en todo el proceso.

El ingreso prolongado de un ser querido por un proceso de gravedad supone un fuerte impacto emocional y económico para el entorno familiar. En ese sentido, el proyecto 'Cerca de ti' mitiga la vulnerabilidad de estas personas proporcionando un espacio de descanso digno, dotado de todas las comodidades básicas y situado a escasa distancia del centro hospitalario. Esta medida complementa otras estrategias del hospital orientadas al bienestar de la ciudadanía, como la adecuación de salas de descanso momentáneo dentro del propio centro, han señalado.

Finalmente, han indicado que con la continuidad de este proyecto, el Servicio Andaluz de Salud, la Fundación Unicaja e Inibica reafirman su convicción de que una atención sanitaria de excelencia debe incluir siempre una vertiente social, empática y coordinada con el tejido asociativo y las instituciones locales.