Unicaja se alía con el clúster Innovacal, impulsado desde Almería, para financiar empresas agrotecnológicas

El presidente de Innovacal, David Iglesias, y el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, durante la firma del convenio. - UNICAJA

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja e Innovacal, clúster de innovación en agrotecnología impulsado desde Almería por la Fundación Tecnova, han suscrito un convenio de colaboración para acelerar el desarrollo empresarial y tecnológico del sector mediante financiación y servicios financieros especializados para las empresas integradas en este ecosistema.

El acuerdo ha sido firmado por el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, y el presidente de Innovacal, David Iglesias, y se articula como una colaboración a largo plazo centrada en el acompañamiento a las compañías en todas sus fases de desarrollo.

La alianza permitirá a las empresas del clúster acceder a condiciones preferentes en financiación, inversión, circulante, comercio exterior, digitalización y seguros, según ha informado la entidad en una nota.

Asimismo, podrán canalizar proyectos a través de líneas vinculadas a fondos europeos Next Generation y financiación ICO, "facilitando así la ejecución de iniciativas innovadoras y de modernización".

El convenio contempla también servicios de valor añadido orientados a la transformación digital, la mejora de la gestión empresarial y el impulso de proyectos tecnológicos, con el fin de contribuir a consolidar un tejido productivo "más avanzado y resiliente" en Andalucía.

Cayuela ha señalado que "este acuerdo refuerza nuestra vocación de proximidad y nuestro papel como aliado financiero de las empresas, con soluciones adaptadas y orientadas a generar impacto real en el territorio".

Además, ha destacado "la apuesta firme" de Unicaja por la agrotecnología, que "se ha consolidado como un ámbito muy relevante". "La innovación resulta determinante para ganar eficiencia, sostenibilidad y competitividad", ha subrayado.

El representante de Unicaja ha puesto en valor el papel de Innovacal ante retos como el cambio climático, la escasez de recursos o la seguridad alimentaria, y ha indicado que "la respuesta pasa por la innovación y por el desarrollo de soluciones tecnológicas que transformen el modelo productivo".

Por su parte, el presidente de Innovacal ha manifestado que "este acuerdo supone un paso relevante para fortalecer el ecosistema de innovación agrotecnológica". "Los grandes desafíos del sector, como la eficiencia en el uso de recursos, la sostenibilidad o la seguridad alimentaria, requieren transformar conocimiento y tecnología en soluciones reales para el mercado", ha añadido.

"Para ello, además de innovación y talento, es necesario contar con instrumentos financieros que acompañen el crecimiento empresarial. Esta alianza con Unicaja contribuirá a acelerar proyectos con impacto y reforzar el posicionamiento de Andalucía como referente en agrotecnología", ha afirmado Iglesias.

COLABORACIÓN ESTRATÉGICA

Con esta iniciativa, Unicaja consolida su posicionamiento como "entidad comprometida con la innovación empresarial y la modernización de sectores clave de la economía andaluza, con un modelo de crecimiento basado en la tecnología, la sostenibilidad y la inversión productiva".

En este marco, el banco mantiene una estrategia centrada en empresas, pymes y emprendedores, articulada a través de Unicaja Empresas y basada en la cercanía y el conocimiento del territorio.

Esta línea de actuación se traduce en acuerdos con entidades públicas y privadas que facilitan el acceso a financiación y apoyan los procesos de transformación e innovación del tejido productivo.

Innovacal nació en noviembre de 2024 con el objetivo de dar visibilidad y voz al sector de la agrotecnología en Andalucía y España. En la actualidad, está integrado por casi un centenar de entidades, entre ellas empresas de diversas provincias andaluzas y de fuera de la comunidad.

El clúster está reconocido como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) por parte del Ministerio de Industria y Turismo y se ha convertido en una "firme apuesta por el futuro de la agroindustria".