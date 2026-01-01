El 112 gestiona 141 incidencias en la provincia de Huelva en la madrugada de fin de año, dos menos que hace un año

Archivo - Imagen de archivo de una gestora de Emergencias 112 Andalucía. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

HUELVA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de Emergencia 112 ha coordinado 141 emergencias en la provincia de Huelva durante la Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo en Andalucía, en el período comprendido entre las 15:00 horas del día 31 de diciembre y las 06:00 horas de este 1 de enero. Se trata de una cifra prácticamente idéntica a la del año pasado, cuando fueron 143 las incidencias gestionadas.

Los avisos más numerosos al Teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, han sido los relacionados con asistencias sanitarias (62) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (29); le siguen los incendios (21), las incidencias de tráfico (13), las relacionadas con animales (6) y los accidentes de circulación (2), según una nota de este organismo.

El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

En el desglose de los datos por provincias Huelva se ha situado como la penúltima por volumen de incidencias atendidas, tras Córdoba (143) y por delante de Jaén (140).

En el caso de las capitales de provincias, ha sido Huelva la quinta con 42 incidencias precediendo a Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).

La franja horaria con más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 00:00 horas y la 01:00 horas, momento en que cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.

Este 1 de enero se ha cumplido el primer año desde la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

La atención a los usuarios se ofrece en inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, además de en español, para garantizar así la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.

La ciudadanía puede recurrir a este teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.