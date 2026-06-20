Unos 300 escolares de nueve centros educativos participan en las jornadas 'Muévete x Huelva' - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Las Monjas ha acogido esta semana la quinta y última jornada del curso escolar del programa 'Aprendiendo Movilidad en los Espacios Públicos', una iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Movilidad y Educación del Ayuntamiento de Huelva para fomentar hábitos de movilidad activa y sostenible entre los más jóvenes a través del juego educativo 'Muévete x Huelva'.

En total, cerca de 300 escolares de nueve centros educativos de la capital han participado entre los meses de marzo y junio en esta propuesta que combina aprendizaje, educación vial y diversión.

La concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha destacado que "con esta iniciativa hemos querido acercar a los escolares una forma diferente de entender la movilidad urbana, haciéndoles protagonistas de un aprendizaje que tiene una repercusión directa en la ciudad que queremos construir entre todos".

Según se recoge en una nota, la edil ha señalado que "la movilidad responsable empieza en el colegio, ya que igual que enseñamos a reciclar o a cuidar nuestra salud, también debemos enseñar a movernos mejor por la ciudad, apostando por alternativas más sostenibles, seguras y saludables".

Asimismo, Rodríguez ha subrayado que "hemos apostado por aprender jugando, utilizando un formato innovador que permite a los niños y niñas interiorizar conceptos de educación vial, convivencia y respeto al espacio público de una forma cercana y participativa".

Finalmente, la concejala ha incidido en que "queremos transmitir un mensaje muy claro: en Huelva, a la mayoría de los sitios se llega antes andando, y recuperar el hábito de caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público contribuye a una ciudad más amable, con menos tráfico y una mayor calidad de vida para todos".

La actividad celebrada en la Plaza de Las Monjas ha contado con la participación del alumnado de los colegios Santo Ángel y Muelle del Tinto, poniendo el broche al calendario de jornadas organizadas durante este curso escolar bajo el epígrafe 'Aprendiendo Movilidad en los Espacios Públicos'.

A lo largo de los últimos meses, el Ayuntamiento de Huelva ha desarrollado cinco encuentros en distintos espacios de la ciudad: la Plaza del Antiguo Estadio, la Plaza de La Merced, las carpas de la Avenida de Andalucía, los alrededores del Santuario de La Cinta, en La Orden, y la propia Plaza de Las Monjas. En todas ellas, el protagonismo ha recaído en el tablero gigante del juego educativo 'Muévete x Huelva', en el que los propios escolares se convierten en fichas para recorrer la ciudad y superar diferentes retos relacionados con la movilidad urbana.