El 51 Festival de Huelva arranca con el humor de Manu Sánchez y los Premios Luz a Yon González y Milena Smit

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha arrancado este viernes con la celebración de la Gala de Inauguración de su 51 edición, que ha estado llena de humor y "mucho acento andaluz", de la mano del presentador y humorista Manu Sánchez, además de la entrega de los Premios Luz a los actores Yon González y Milena Smit. Por delante, más de una semana de cine latino en el que se exhibirán 111 títulos.

El certamen, que mantendrá abierta hasta el 22 de noviembre una ventana hacia el mejor cine hecho en Iberoamérica, ha comenzado con fuerza, con una gala que ha contado, además, con la actuación musical de la cantante Soleá Morente, y proyección de 'Descifrando a Hermida', largometraje documental dirigido por Esteban Magaz que rinde homenaje al periodista onubense Jesús Hermida, una de las figuras más emblemáticas de la comunicación en España.

Además, numerosos representantes de la industria cinematográfica se han trasladado a Huelva para asistir a la inauguración de la 51 edición. Además de los actores premiados, han hecho acto de presencia Cayetana Guillén Cuervo, Cristina Castaño, Manuela Vellés, Ángela Cervantes, Martina Cariddi o Carla Nieto; y actores como Paco Tous, Ricardo Gómez, Canco Rodríguez, Manu Baqueiro, Carlos Santos o Marc Clotet. A ellos se han sumado la periodista Mariló Montero, la viuda de Jesús Hermida, Begoña Fernández, y sus hijos.

La gala ha contado con un unánime respaldo institucional, con la asistencia de representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación: la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación, Pilar Miranda; la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, entre otros, así como representantes de los principales patrocinadores.

El humorista Manu Sánchez ha sido el encargado de dar la bienvenida y tras un alegado del habla andaluz y del español de Latinoamérica, ha señalado que "de eso va este Festival, de contar la historias de un lado y otro del Atlántico, y en un mundo que cada vez se parece más, lo que nos quedan son nuestras raíces, nuestra forma y nuestra mirada".

Los actores Marc Clotet y Cristina Castaño han subido al escenario para presentar "el corazón del festival, su escaparte", las películas que se disputan el Colón de Oro en la Sección Oficial, que esta edición "trae una selecciones de lujo", doce películas que ya han pasado por festivales de prestigio.

Tras ello, los actores han presentado a los miembros del Jurado Oficial: la directora del Festival de Cine Español de Nantes, Pilar Martínez-Vasseur, el actor dominicano Jean Cruz y la directora del London Spanish Film Festival, Joana Granero, que no ha podido asistir.

Al respecto, Cruz ha destacado que es un "honor", ya que su relación con el festival comenzó hace tres años con una película a concurso, y ha agradecido al festival por "en tiempos de individualismo, crear unión". Por su parte, Martínez-Vasseur ha señalado que el cine "siempre suma, nunca resta, es un instrumento de diálogo, y en este momento de exclusión es el elemento más integrador".

Tras ello, Ricardo Gómez y Ángela Cervantes han dado a conocer la Sección Acento, "la que pone en primer plano el cine español", mientras que Paco Tous y Manuela Vellés han informado sobre las películas de la sección Talento Andaluz "que reconoce el trabajo de los creadores y creadoras de Andalucía".

PREMIOS LUZ

En este punto, el actor Carlos Santos ha subido al escenario para entregar al actor Yon González el primero de los Premios Luz, aunque antes ha realizado un repaso de su carrera, pese a que "no iba para actor" y contar el momento en que lo conoció en el plató de 'Los hombres de Paco'.

Al respecto, el actor, visiblemente emocionado, ha dedicado el premio a "todos los compañeros que me han aportado luz", ya que "todo lo que he aprendido se lo he ido cogiendo a mis compañeros". "Por ello, este premio es para toda la gente que ha puesto luz en mi vida, no solo en el trabajo, sino también en mi vida".

A continuación, Martina Cariddi y Canco Rodríguez han realizado un repaso a las otras secciones del Festival como la Sección Oficial de Cortometrajes, Pantalla Huelva, Primera pantalla, sesiones especiales, además de un ciclo especial en la plataforma Filmin, donde también se programa Ventana Cinéfila. También se han referido a la nueva sección Latidos, que muestra música y otras disciplinas en sesiones gratuitas y benéficas.

En este punto de la noche, era el momento de la entrega del segundo Premio Luz a la actriz Milena Smit. En primer lugar, subía al escenario la presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén-Cuervo, que ha señalado que Smit "tiene un horizonte larguísimo y Milena Smith ha venido para quedarse".

"Con este Premio Luz el Festival de Huelva le rinde homenaje por su valentía, por su voz propia, por su identidad y por ser la promesa cumplida de una generación que ya está aquí. Gracias Milena por hacernos soñar desde la pantalla", ha señalado.

Tras ello, Guillén-Cuervo daba paso a la también actriz Olivia Baglibi, amiga de Smit, que ha remarcado que lo de la homenajeada "fue como una especie de serendipia", ya que "alguien la vio, la intuyó, la olió y pasó a estar en un rodaje lo que nació siendo una casualidad. Pronto dejó claro que no lo era".

"Pero lo que yo más admiro de ella y lo que más me inspira es cómo ha decidido seguir en esta industria, porque podría haberse conformado con su talento, con su presencia, pero eligió preguntarse qué necesita y sobre todo cómo quiere vivir", ha indicado.

La premiada, muy emocionada, ha agradecido el premio porque "nunca se me va a olvidar" y que lo recibe "la ilusión y el orgullo de formar parte de esta profesión que tantas cosas bonitas me ha dado".

"Pero, sobre todo me ha hecho ponerme al frente de mil situaciones que me han hecho crecer, me han hecho aprender, equivocarme, rectificar, madurar, hacerme responsable, ponerme de cara a mis miedos y me han traído a ser la persona que cada día me esfuerzo en cultivar y encontrar un lugar en el que me sienta en paz y tranquila conmigo misma". Por eso creo que la luz de este premio va muy hacia adelante", ha señalado.

JESÚS HERMIDA

Tras la gala inaugural de esta 51 edición, los espectadores han podido disfrutar del estreno de 'Descifrando a Hermida', largometraje documental dirigido por Esteban Magaz que rinde homenaje al periodista onubense Jesús Hermida, una de las figuras más emblemáticas de la comunicación en España.

No obstante, previamente, para hablar de la figura del periodista onubense, subía al escenario una de sus 'chicas Hermida', la periodista Mariló Montero, que ha dicho que trabajar con él fue "un hito histórico" porque "era como trabajar en el taller de Da Vinci".

Así, ha remarcado que "hay pocas personas que pasen a la historia y Jesús ha pasado a la historia" pero "permanece en nuestra historia para que podamos entender el origen de la televisión en España". "Él tenía como un ojo clínico, un ojo televisivo y veía en ti más de lo que tú podías intuir, que podías ofrecer. "Él te ponía al límite, porque sabía que podías pasar ese límite que tú te habías marcado psicológicamente, o sea, que tenía más confianza en ti que tú misma. Era una inspiración", ha comentado.

Tras ella, miembros del equipo han subido al escenario, así como sus hijos, que han agradecido "de todo corazón" el trabajo de este documental y han asegurado que su padre "tenía a Huelva siempre en su corazón".