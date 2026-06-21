Unas 60 personas participan en una formación intensiva sobre IA organizada por Diputación a través de HuelvaLAB - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 60 personas procedentes de empresas, proyectos emprendedores, entidades y servicios de apoyo a la digitalización, han participado en una formación intensiva organizada por la Diputación Provincial a través del Centro de Aceleración y Capacitación Digital de Empresas Tecnológicas HuelvaLAB.

La sesión, que tuvo lugar en el Centro de Innovación y Agroexperimental de Empresas (carretera San del Puerto a Niebla) con una duración de 3 horas y media, es la primera de dos jornadas de la programación de junio del IALAB, el laboratorio de experimentación con inteligencia artificial impulsado por esta iniciativa de la Diputación de Huelva, según se recoge en una nota.

La formación intensiva cuenta como ponente con José Manuel López González, especialista en inteligencia artificial aplicada a entornos empresariales y automatización operativa. La jornada tuvo un enfoque eminentemente práctico y estuvo orientada a mostrar cómo utilizar ChatGPT para resolver tareas reales de trabajo, mejorar la productividad y optimizar procesos profesionales.

La sesión abordó cuestiones relacionadas con la creación de instrucciones eficaces o prompts, la organización del trabajo mediante proyectos y el diseño de asistentes personalizados.

Igualmente, esta primera parte analizó la aplicación de la inteligencia artificial en entornos profesionales desde una perspectiva segura y responsable.

Uno de los primeros aspectos estudiados fue la evolución de las distintas versiones de ChatGPT y las diferencias existentes entre las modalidades gratuita, Plus y Business, así como las posibilidades que ofrecen para empresas y profesionales.

José Manuel López explicó que ChatGPT puede ayudar a redactar documentos, resumir información, organizar contenidos, analizar datos, generar ideas o apoyar la elaboración de informes y materiales de trabajo.

No obstante, el formador insistió en que obtener buenos resultados depende en gran medida de la calidad de las instrucciones que recibe la herramienta. En este sentido, López presentó una metodología sencilla basada en cinco elementos claves.

La fórmula consiste en definir el rol que debe asumir la inteligencia artificial, concretar la tarea que debe realizar, aportar contexto suficiente, indicar el formato deseado y especificar el tono de la respuesta.

La formación también profundizó en algunas de las funcionalidades más avanzadas disponibles en ChatGPT Business, como los proyectos colaborativos, concebidos como espacios de trabajo organizados donde centralizar documentación, protocolos, manuales, preguntas frecuentes o materiales de soporte.

Asimismo, la sesión del Ialab de HuelvaLAB mostró la creación de GPT personalizados, que actuarán como asistentes especializados con la configuración adecuada para desempeñar tareas concretas dentro de una organización.

Las personas asistentes tuvieron así la oportunidad de seguir en directo el proceso de personalización y configuración de uno de estos asistentes.

Según explicó el ponente, estos GPT actúan como compañeros especializados capaces de ayudar en funciones específicas, mientras que los agentes, que serán protagonistas de la segunda jornada, contribuyen a avanzar hacia procesos con mayores niveles de automatización.

La actividad continuará el próximo 23 de junio con una segunda sesión en la que se profundizará en el uso de agentes, automatizaciones y otras aplicaciones avanzadas de la inteligencia artificial en el ámbito profesional.

El IALAB forma parte de la programación de HuelvaLAB, iniciativa de la Diputación Provincial de Huelva coordinada por el Servicio de Tecnología de la Información para impulsar la innovación, la digitalización y el emprendimiento en la provincia, en concreto en sectores estratégicos como el agro.