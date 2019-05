El 75,3% de alumnos de la provincia de Huelva opta por cursar la asignatura de Religión católica

Publicado 21/05/2019 16:57:22 CET

El 75,30% del alumnado de los centros educativos de la provincia de Huelva, haciendo la media de los diversos ciclos, opta por cursar la asignatura de Religión católica, según datos facilitados por la Delegación para la Educación de la Diócesis de Huelva.

Esta cifra sitúa a Huelva 13 puntos por encima de la media nacional, según han resaltado desde la Diócesis onubense en un comunicado este martes.

En concreto, el porcentaje de alumnos que opta por cursar Religión en los centros públicos es del 71,55% --un total de 49.371 de 69.000 alumnos--, mientras que en los centros concertados asciende al 96,21% --11.329 de 11.775 alumnos--, siendo del 100% en los centros privados (508 alumnos).

Asimismo, en los centros de enseñanza de inspiración cristiana, en el que estudian 10.392 alumnos, el 99,27% cursa Religión Católica (10.316 alumnos), según detalla la Diócesis, que explica que este alumnado es acompañado por 208 profesores, 199 de ellos en centros estatales.

'ME APUNTO A RELIGIÓN'

Son datos que se dan a conocer coincidiendo con la época en la que se reserva la matrícula en los centros educativos. La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis se dirige, de esta manera, "a los padres y a los propios alumnos para que se apunten a la asignatura de Religión Católica, dando así continuidad a la campaña que puso el año pasado en marcha" --'Me apunto a Religión'--, que "incide en el valor de esta asignatura en una sociedad aconfesional como la nuestra".

Bajo el lema 'Me apunto a Religión', esta campaña anima a los padres a "hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral católica en la escuela, según sus convicciones".

Para ello, según subrayan desde la Diócesis, es necesario inscribirles a la clase de Religión o que los alumnos estén motivados para que lo hagan ellos mismos. En este sentido, el mensaje lanzado en la Diócesis de Huelva este año es, 'Si eliges Religión, podrás conocer mejor el mundo que te rodea y compartir con todos tu alegría'.

Desde la Comisión Episcopal de Enseñanza recuerdan a los padres y madres que "corresponde a ellos la educación de sus hijos, y no al Estado". Para la Diócesis, "la eliminación de este derecho o la imposibilidad de elegir libremente el centro educativo para sus hijos debilitarían significativamente nuestra democracia, además de mermar el derecho constitucional que garantiza esta elección por parte de los padres".

Por eso, desde la Diócesis invitan a los padres a "favorecer la educación religiosa de sus hijos, sin dejarse frenar por las dificultades que pueden encontrar en algunos centros educativos a la hora de apuntarles a la asignatura de Religión católica".

DEFENSA DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

Según se informa en la campaña, la asignatura de Religión es "fundamental para tener un conocimiento más completo del mundo que nos rodea", de manera que subraya argumentos para entender las claves que han formado la historia, la política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes, y "por qué las religiones han movido el mundo".

La Comisión destaca que "la asignatura de religión no es catequesis, no evalúa tu fe, sino el conocimiento. Y el conocimiento es libertad. Libertad para pensar. Libertad para creer; no se puede elegir lo que no se conoce y no se puede conocer si no se puede elegir la religión; una educación con religión es una formación completa. No hagamos de la religión una asignatura pendiente", defienden desde la Diócesis.

La Comisión Episcopal de Enseñanza ha ofrecido recientemente los datos estadísticos sobre los alumnos que eligen la opción de la enseñanza religiosa católica en este curso 2018-2019. Sumando todos los alumnos de las cuatro etapas en centros escolares públicos, privados y concertados, se constata que 3.303.193 alumnos asisten a clase de Religión Católica en España.

Por etapas educativas, el desglose de alumnos es 626.869 en Educación Infantil; 1.536.145 en Primaria; 937.410 en Secundaria, y 202.769 en Bachillerato.

Las cifras se han recogido en 15.172 centros escolares que imparten las etapas de segundo ciclo de Educación Infantil Primaria, Secundaria y Bachillerato --81% del total--, a través de la información facilitada por 65 diócesis. Así, el 62% de los alumnos ha elegido cursar la asignatura de Religión católica en este curso 2018-2019.