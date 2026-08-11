Se mantienen abiertas todas las hipótesis en la investigación del incendio de Niebla que recorre ya 25.000 hectáreas

NIEBLA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La investigación sobre el origen y las causas del incendio forestal originado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) mantiene "todas las hipótesis abiertas", según ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, mientras que el fuego alcanza ya un perímetro recorrido de 25.000 hectáreas, según ha precisado el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio, donde Sanz ha explicado que la situación operativa del Plan de Emergencia por Riesgo de Incendios Forestales (Plan Infoca) se mantiene en Nivel 2. Asimismo, ha subrayado el escenario "francamente complejo" que afronta el dispositivo, al gestionar de manera simultánea "múltiples" intervenciones en la provincia y en la región.

"En el día de ayer tuvimos que hacer diez intervenciones en Andalucía, de las cuales cinco quedaron en conato y cinco se convirtieron en incendios", ha detallado el consejero, quien ha recordado que se han llegado a registrar jornadas de "15 y hasta 20 intervenciones". Sanz ha destacado el despliegue de 26 medios aéreos que permiten dar una "rápida respuesta" e incluso desplazar efectivos de manera puntual a otros focos secundarios en Huelva antes de volver al fuego principal.

Respecto a la superficie afectada, el titular de Presidencia ha recalcado que el dato actual de 25.000 hectáreas corresponde a la "zona recorrida" por las llamas y no al terreno calcinado en su totalidad. "Hasta que no tengamos la fotografía definitiva del perímetro a través del satélite Copérnico, no sabremos qué zonas se han quemado y cuáles se han salvado", ha puntualizado.

Sanz ha explicado que la prioridad absoluta "ha sido y sigue siendo la protección de las personas", si bien ha advertido de que la orografía, la densidad de la masa forestal, los vientos y los fenómenos convectivos preveían un incendio de "enorme gravedad y extensión". A pesar de que ayer se logró reducir el ritmo de evolución tras registrarse saltos de focos secundarios de "hasta tres kilómetros y medio", el fuego ha continuado su avance de forma lógica antes de proceder a su perimetración y consolidación.

INVESTIGACIÓN DEL INCENDIO

Por su parte, al ser preguntado por las causas y las informaciones que apuntaban a una posible colilla mal apagada, el delegado del Gobierno en funciones, Francisco Toscano, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" al indicar que las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) se encuentran en una fase "muy incipiente".

"Somos conocedores de que hay algunos planteamientos fuera de la propia investigación, pero insisto en que todas las hipótesis están abiertas. Hasta tanto no esté cerrada la investigación del Seprona no vamos a hacer ninguna declaración en ese sentido", ha concluido Toscano.