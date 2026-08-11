El Gobierno manda nuevos recursos contra el incendio de Niebla, donde ya hay más de medio millar de efectivos

El subdelegado del Gobierno en Sevilla y delegado en Andalucía en funciones, Francisco Toscano. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado que ya son "más de medio millar" los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil que participan en las labores de extinción del incendio forestal de Niebla (Huelva) tras una nueva ampliación de los recursos humanos y materiales aportados por el Ejecutivo a este operativo.

"A la ya consabida participación de los componentes de la Guardia Civil de la provincia de Huelva se han incorporado algunas patrullas de la comandancia de Sevilla", ha explicado Toscano, a través de una nota de prensa.

Además, la UME ha incorporado nuevos recursos materiales. En concreto, son cuatro nuevos buldóceres que se van a ir incorporando a lo largo de este martes. Son el tipo de vehículos que se han venido utilizando en días previos en los trabajos de defensa frente al fuego y que ahora se destinarán fundamentalmente en zona de retaguardia. El Gobierno también cuenta sobre el terreno con las brigadas forestales y se incorporan más.

Este personal y equipos se unen a los medios aéreos que, entre otros equipos, también están puestos a disposición del incendio forestal por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

"Mantenemos intacto el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Huelva y con este incendio forestal para contribuir a que su extinción se pueda producir a la mayor brevedad posible", ha señalado el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones.