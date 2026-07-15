Abierto el plazo para solicitar la tarjeta de bonificación del 70% para el nuevo aparcamiento de La Merced de Huelva

Parking de La Merced de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), ha abierto el plazo para solicitar la tarjeta de bonificación destinada a los usuarios del nuevo Aparcamiento Público de La Merced. La iniciativa permitirá a los residentes de la capital que cumplan los requisitos establecidos obtener un descuento del 70% en las tarifas del estacionamiento, reforzando el compromiso municipal con "una movilidad más accesible y un mejor servicio a la ciudadanía".

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, el primer teniente de alcaldesa y presidente de Emtusa, Felipe Arias, ha destacado que "con esta medidas damos un paso más en la puesta en funcionamiento del nuevo aparcamiento público de La Merced, garantizando que los vecinos de nuestra ciudad puedan acceder a este servicio en condiciones ventajosas y con un procedimiento sencillo y accesible".

Asimismo, Arias ha señalado que "esta bonificación del 70% responde al compromiso del Ayuntamiento de facilitar el estacionamiento a los residentes, al tiempo que seguimos impulsando infraestructuras que contribuyen a mejorar la movilidad y dinamizar una zona tan importante para la ciudad como el entorno de La Merced".

La solicitud puede realizarse preferentemente de forma online a través de la plataforma habilitada por Emtusa, una opción que "agiliza el proceso y permite consultar toda la información necesaria". También podrá tramitarse de manera presencial, descargando previamente el formulario desde la página web o recogiéndolo en las oficinas habilitadas.

Los puntos de presentación de solicitudes son el apeadero de Zafra y el parking del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Desde Emtusa se recuerda que antes de presentar la solicitud es necesario consultar los requisitos de acceso a la bonificación y la documentación requerida, disponibles en la web oficial de la empresa municipal.