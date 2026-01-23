La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva organiza una mesa redonda sobre inteligencia artificial en la salud

Cartel de la mesa redonda 'Inteligencia artificial aplicada a la salud'. - ACADEMIA DE LAS CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE HUELVA

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, en colaboración con el Colegio de Médicos de Huelva, organiza la mesa redonda 'Inteligencia artificial aplicada a la salud', que se celebrará el próximo 27 de enero, a las 19,00 horas, en el Centro Cultural José Luis García Palacios, sede de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el encuentro reunirá a profesionales de reconocido prestigio para reflexionar sobre el impacto actual y futuro de la inteligencia artificial en el sector sanitario, abordando tanto sus aplicaciones clínicas como los desafíos éticos, legales y normativos que acompañan a su implantación.

La mesa redonda contará con la participación del coordinador de la Unidad de Cardiología del Hospital Quirónsalud Huelva y profesor asociado del Grado de Medicina de la Universidad de Huelva, Guillermo Isasti, quien ofrecerá una visión clínica y académica sobre el uso de la inteligencia artificial en la práctica médica.

Junto a él intervendrá Juan Díaz García, delegado de Protección de Datos del Servicio Andaluz de Salud, que analizará las implicaciones jurídicas y de privacidad asociadas a estas tecnologías emergentes. El debate estará moderado por Ana Manovel, cardióloga y tesorera del Colegio de Médicos de Huelva, quien guiará el diálogo entre los ponentes y fomentará la participación del público asistente.

La actividad cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Fundación Caja Rural del Sur, y se enmarca dentro del compromiso de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva con la divulgación del conocimiento, el análisis interdisciplinar y la generación de espacios de reflexión sobre los principales retos científicos y sociales contemporáneos. La entrada será libre hasta completar aforo