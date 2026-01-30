Moreno destaca el "comportamiento ejemplar" de víctimas y asistentes al funeral de Huelva por el accidente de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios antes de intervenir en la presentación del Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras de Andalucía (Paper), en Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este viernes el "comportamiento ejemplar" que, en su opinión, tuvieron tanto los familiares de las víctimas del accidente de tren registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, como los demás asistentes a la misa funeral que este jueves se ofició en Huelva bajo la presidencia de los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia.

Juanma Moreno asistió a dicho funeral y ha respondido este viernes a preguntas de los periodistas sobre este acto en una atención a medios antes de intervenir en la presentación del Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras de Andalucía (Paper), en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El presidente de la Junta, que pudo conversar unos minutos con algunos de los familiares de víctimas del accidente que acudieron al funeral este jueves tras finalizar la misa, ha defendido que "fue una ceremonia seria" y "responsable".

Además, Moreno ha destacado que "hubo un comportamiento ejemplar por parte de las víctimas y de los asistentes" al funeral, algo que "hay que agradecer" y que ofrece "una buena imagen de Andalucía", según ha valorado el presidente de la Junta.