Los accesos al Chare de Lepe (Huelva) van a "buen ritmo" y podrán estar "antes de que termine el año"

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha subrayado este jueves que las obras de acceso al Hospital Comarcal de la Costa Occidental de Huelva --antes Chare de Lepe-- van a "buen ritmo" y ha señalado que "antes de que acabe el año" las obras pueden estar listas.

Así lo ha manifestado Rico a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha señalado que "se complicó la cosa" porque la empresa que resultó adjudicataria en primer término "tenía problemas económicos" y "estaba en una fase de pre-concurso de acreedores", por lo que se tuvo que hacer "una cesión a otra empresa".

Esto, ha explicado la subdelegada, "alargó la obra mucho tiempo, con la mala suerte también de que el primer trimestre de este año debido a las circunstancias meteorológicas" la zona "se anegó" y "hubo que invertir también más tiempo en obras de drenaje", pero "se reanudaron y van muy a buen ritmo".

"No me atrevo a decir que en otoño, pero antes de que acabe el año esas obras van a estar y será, supongo que el ministro, Óscar Puente, quien lo anuncie lo comparta con Huelva. Por eso digo que la hora de Huelva ha llegado y la apuesta por infraestructuras ferroviarias, carreteras y ese acceso que tanto demandan los onubenses va a ser una realidad en breve y lo vamos a compartir con la ciudadanía en breve", ha concluido.

PARO DE LA OBRA Y REINICIO

Las obras se paralizaron en el mes de febrero de 2024, cuando se encontraban al 20% de ejecución, después de que la empresa adjudicataria entrara en concurso de acreedores, lo que obligó a reconducir el procedimiento y ceder los trabajos a otra empresa.

Así las cosas, en abril de 2024 la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, aseguró que las obras de acceso de la vía de servicio del Chare de Lepe estarán finalizadas a finales de año y anunció que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las había reanudado en octubre de 2024.

Se trata de la construcción de la vía de servicio de la autovía A-49 que dará acceso al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento, de la Costa Occidental de Huelva y que el presupuesto de la obra ascendía a 3,1 millones de euros (IVA incluido).

La vía de servicio proyectada, que facilitará el acceso al Chare, tiene una longitud de 1.310 metros y se conectará con el enlace número 117 de la A-49. La Subdelegación ha señalado que "este enlace fue remodelado y adaptado en 2020", cuando las intersecciones originales fueron transformadas en glorietas, de forma que, Con la nueva actuación, "se completa su mejora funcional".