Acelera Pyme Huelva pone en marcha nuevos talleres sobre monitorización y sensorística aplicada al campo

Miembros de la Oficina de Acelera Pyme Huelva. - OFICINA ACELERA PYME

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera Pyme Huelva, impulsada por Cooperativas Agro-Alimentarias de Huelva y puesta en marcha por Red.es, desarrollará durante el mes de julio una nueva línea de talleres centrada en la monitorización del cultivo y la sensorística aplicada al campo, con el objetivo de seguir acercando la digitalización práctica al día a día del sector agroalimentario onubense.

Según informa la entidad en nota de prensa, esta nueva actividad contará con la colaboración de Infocultivo, empresa especializada en sensorística, monitorización agrícola y asesoramiento agronómico, que aportará su experiencia en la instalación de equipos de medición en campo y en la interpretación técnica de los datos obtenidos. Sus servicios se orientan a optimizar la gestión del cultivo mediante sensores y recopilación de información agronómica útil para una gestión más eficiente del cultivo.

Así, la directora de la Oficina Acelera Pyme Huelva, Natalia Aguilera, ha explicado que "la digitalización tiene sentido cuando ayuda a resolver problemas reales". "Con estos talleres queremos que agricultores, técnicos y cooperativas conozcan cómo los datos del cultivo pueden convertirse en información útil para tomar mejores decisiones en campo, optimizar recursos y trabajar con mayor seguridad y tranquilidad".

El primer taller, previsto para el mes de julio, permitirá abordar de forma práctica cómo funcionan los sistemas de monitorización agrícola, qué parámetros pueden medirse en una explotación, cómo se interpretan los datos y de qué manera esta información puede contribuir a una gestión más eficiente de los cultivos.

Entre los contenidos previstos se incluirán cuestiones vinculadas al control de humedad, la temperatura, el seguimiento de parámetros agronómicos, el apoyo a la programación del riego y la detección de posibles incidencias en el manejo del cultivo, como las plagas y enfermedades.

En este sentido, Aguilera ha subrayado que "no se trata solo de instalar tecnología en las explotaciones, sino de entender qué información ofrece, cómo se analiza y cómo puede ayudar a mejorar la rentabilidad, reducir incertidumbre y ofrecer mayor tranquilidad a quienes toman decisiones cada día sobre el terreno".

La colaboración con Infocultivo, empresa onubense con más de 15 años de experiencia en el sector de la monitorización, refuerza la apuesta de la Oficina Acelera Pyme Huelva por una digitalización conectada con la realidad productiva del territorio.

En este sentido, la monitorización del cultivo y la sensorística representan herramientas cada vez "más relevantes" para "avanzar hacia una agricultura más precisa, eficiente y sostenible, especialmente en un contexto marcado por la necesidad de optimizar el uso del agua, mejorar el control de los recursos y anticipar decisiones técnicas".

Con esta nueva línea de talleres, la Oficina Acelera Pyme Huelva amplía su oferta formativa tras las actividades desarrolladas en los últimos meses sobre inteligencia artificial generativa, marca personal, ciberseguridad y herramientas digitales aplicadas a la gestión cooperativa.

El objetivo es "facilitar que pymes, autónomos, cooperativas y profesionales del sector agroalimentario incorporen soluciones tecnológicas de forma progresiva, útil y adaptada a sus necesidades reales".

Las personas interesadas podrán consultar próximamente la información completa sobre el taller a través de los canales oficiales de la Oficina Acelera Pyme Huelva.

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) del periodo 21-27.