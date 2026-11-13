El actor Patric Criado asegura en el Festival de Cine de Huelva que la profesión "la eligió" a él

El actor Patric Criado, premio Luz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano en su 52 edición. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano entregará en la noche de este viernes su Premio Luz al actor Patrick Criado en la Gala Inaugural de su 52 edición. El intérprete, ganador de los premios Ondas y Feroz y nominado al Goya por 'La gran familia española', ha mantenido este viernes un encuentro con los medios de comunicación en Huelva en el que ha mostrado su "enorme ilusión" por este homenaje.

Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce a los talentos emergentes del cine y la televisión con una proyección consolidada en la industria audiovisual, ha indicado la organización en una nota.

Criado ha agradecido al Festival de Huelva este reconocimiento y ha explicado cómo se siente a pocas horas de recoger el premio. "Es muy bonito que te reconozcan el trabajo y la trayectoria. Es un festival que acoge muy bien, me siento muy feliz".

Al recordar sus inicios, Criado ha hablado del niño que era cuando empezó a interpretar. "Aquel niño no quería ser un gran actor, le molaba lo que hacía, era como un juego". La idea de que aquello podía convertirse en su trabajo llegó poco a poco. "La profesión me eligió a mí más que yo elegirla a ella. Paso a paso", ha señalado el intérprete.

De cada personaje, ha explicado, se lleva un aprendizaje, porque ponerse en el lugar de otra persona le permite entender perspectivas que no siempre comparte. "Lo bonito de este trabajo es conocer otras vidas, y tratar de entender al de al lado", ha señalado. Esa posibilidad de explorar lo que hay de contradictorio en una persona es también lo que le atrae de algunos de sus papeles. "Es bonito expresar la contradicción del ser humano, y eso me anima, y los personajes oscuros te dan eso", ha dicho.

A preguntas de los periodistas sobre su vínculo con Iberoamérica, el actor ha recordado el mes y medio que pasó en Cuba. "Me pareció asombroso el vínculo emocional que hay con España". Criado ha explicado que se sintió muy hermanado con el pueblo cubano y que le gustaría trabajar con cineastas iberoamericanos. "El Festival de Huelva es un magnífico nexo de unión", ha afirmado.

A lo largo de su carrera, Patrick Criado ha asumido personajes complejos y ha transitado entre registros y géneros muy diferentes. Ha trabajado con destacados directores y productores del panorama audiovisual español, combinando grandes producciones con proyectos de marcado carácter autoral. En televisión, ha participado en series como 'Mar de plástico', 'Vivir sin permiso', 'La línea invisible' o 'La casa de papel'.

Su trabajo en la serie de Movistar + 'Antidisturbios', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, le valió el Premio Feroz a Mejor Actor de Reparto y el Premio de la Unión de Actores a Mejor Actor de Reparto, además de una nominación a los Premios Platino. Su interpretación en 'Las noches de Tefía', creada por Miguel del Arco, supuso otro de los grandes hitos de su carrera: Premio Ondas al Mejor Intérprete Masculino en Ficción, el Premio Cygnus al Mejor Actor de Serie de Televisión y el Premio AISGE y así como nominaciones a los Premios Feroz y a los Premios Iris como Mejor Actor.

En cine debutó siendo muy joven en películas como 'Los girasoles ciegos', 'Las 13 rosas' y 'La gran familia española', por la que obtuvo una nominación al Premio Goya a Mejor Actor Revelación. Su filmografía incluye también títulos como 'Bajo Cero', 'Bird Box: Barcelona' y 'La virgen roja', interpretación por la que recibió el Premio de la Unión de Actores a Mejor Actor Secundario en Cine.

A estos reconocimientos se suman el Premio Variety Young Talent, y el Premio Actúa AISGE-Nueva Generación, que consolidan su reconocimiento tanto dentro de la industria española como en el ámbito internacional.

Actualmente, Patrick Criado continúa ampliando su trayectoria con nuevos proyectos audiovisuales. Este 2026 ha estrenado 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, y 'Karateka', de Aritz Moreno. Tiene pendientes de estreno la serie 'Nueve Reinas', de Netflix, y la película 'Una Familia', la ópera prima del actor Ricardo Gómez.

Con este reconocimiento, Patrick Criado se une a Amaia Salamanca como homenajeado con el Premio Luz en esta edición del Festival de Huelva. Ambos se incorporan a la relación de profesionales del audiovisual distinguidos con este galardón, que en anteriores ediciones han recibido intérpretes como, entre otros, Milena Smit, Yon González, Paz Vega, Natalia de Molina, Greta Fernández, Salva Reina, Ingrid García-Jonsson, Leticia Dolera, Macarena García, Paco León y Manolo Solo.