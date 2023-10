La actriz mexicana Cecilia Suárez recibirá el Premio Ciudad de Huelva en el Festival de Cine Iberoamericano

HUELVA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que celebrará su 49 edición del 10 al 18 de noviembre, entregará su Premio Ciudad de Huelva a la actriz Cecilia Suárez, uno de los grandes nombres de la interpretación mexicana, reconocida con numerosos galardones (entre ellos, un Premio Ariel, tres Premios Platino y una nominación a los Emmy) tras destacados trabajos a las órdenes de directores como Tommy Lee Jones, James L. Brooks, Frank Galati, Manolo Caro, Lucía Carreras, Ernesto Contreras, Antonio Serrano o Fernando Colomo, entre otros.

Según ha indicado la organización del certamen en una nota de prensa, el director del certamen onubense, Manuel H. Martín, ha mostrado su "satisfacción" y el "orgullo" del Festival por poder entregar su máximo galardón a una actriz "de trayectoria internacional que representa el talento del audiovisual iberoamericano".

En este sentido, Martín ha asegurado que el equipo del Festival "se siente muy orgulloso de contar con un Premio Ciudad de Huelva como Cecilia Suárez para una edición en la que la mirada de las mujeres en el cine iberoamericano tiene un protagonismo especial", y en la que pretenden "seguir siendo muy cercanos a los espectadores, que son los verdaderos protagonistas de nuestro certamen".

Cecilia Suárez (Tampico, México, 1971) estudió Teatro en la Universidad de Illinois (Estados Unidos), es miembro de la Compañía de Teatro de Chicago 'Theatre with a View' y ha desarrollado una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión en México, Estados Unidos y España.

Su larga carrera interpretativa incluye obras de teatro en México como 'Otelo', 'Pequeñas certezas', 'El Diccionario Sentimental', 'Popcorn' (por la que la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro le otorgó el premio a Mejor Actriz de Comedia); y en Estados Unidos, como 'Electra', 'Every Man', 'The Crucible', 'Henry IV-II', o 'The Comedy of Errors', entre otras muchas.

Ha trabajado en largometrajes como 'Sexo, pudor y lágrimas', 'Hidalgo: la historia jamás contada' y 'Nos vemos, papá', títulos que participaron las ediciones de 1999, 2010 y 2011 del Festival de Huelva; 'Párpados azules'; 'Un mundo maravilloso', con la que ganó el Premio Ariel como Mejor Actriz; o 'Las oscuras primaveras'.

También ha participado en producciones internacionales como 'The Air I Breathe', 'Los tres entierros de Melquíades Estrada', 'Spanglish' o 'Fidel'. Asimismo, ha realizado notables incursiones como actriz de doblaje en películas de animación de gran éxito como 'Coco', 'Chicken Little' o 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda'.

Cecilia Suárez también es una figura "muy reconocida" por sus importantes papeles en series de éxito internacional como 'La casa de las flores', de Netflix, por la que ha ganado dos premios Platino como Mejor Actriz; o 'Capadocia', de HBO, por la que fue nominada a los Premios Emmy; además de participar en producciones estadounidenses para la televisión como 'For the people', 'Boston legal' o 'Medium'.

Además de ser distinguida con el Premio Ciudad de Huelva, Cecilia Suárez también es protagonista en esta 49 edición del certamen onubense porque forma parte del elenco de la película 'A cielo abierto', dirigida por los hermanos Mariana y Santiago Arriaga y que fue escrita a los 35 años por el prestigioso y multipremiado escritor y cineasta Guillermo Arriaga (guionista de la trilogía 'Amores perros', '21 gramos' y 'Babel', entre otros).