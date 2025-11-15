La actriz Pilar Castro recibe el Premio Ciudad de Huelva en la 51ª edición del Festival de Huelva

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Pilar Castro recogerá en la noche de este sábado, 15 de noviembre, en el Gran Teatro el Premio Ciudad de Huelva de la 51ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, un reconocimiento a su trayectoria artística marcada por la versatilidad, la sensibilidad interpretativa y su conexión con el público.

Según una nota emitida por el Festival, Castro ha declarado que se siente "muy contenta de estar en Huelva" y ha calificado el premio como un reconocimiento emocionante que le permite valorar todo el trabajo realizado a lo largo de su carrera. Ha añadido que este galardón iberoamericano le resulta especialmente significativo y que la noticia le produjo sorpresa y alegría.

La intérprete ha explicado que disfruta interpretando personajes que le supongan un reto y que intenta siempre aportar algo nuevo y humanizar cada papel. Asimismo, ha destacado la oportunidad de haber trabajado con grandes directores y actores, y ha dejado un consejo a los jóvenes que buscan abrirse camino en la industria audiovisual: "Más estudio y menos Instagram".

Formada en la escuela de Cristina Rota, Pilar Castro inició su trayectoria como bailarina antes de dedicarse a la interpretación. Ha trabajado en televisión con series como A las once en casa, Al salir de clase o Señoras del (h)AMPA, y en cine con títulos como Historias del Kronen, Julieta, Es por tu bien o Todos los lados de la cama (2025).

A lo largo de su carrera, Castro ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio de la Unión de Actores, nominaciones a los Premios Goya, Forqué, Feroz y al Premio Max de las Artes Escénicas. Con este galardón, se suma a la nómina de figuras reconocidas en ediciones recientes del Festival de Huelva, como Fernando Tejero, Jose Coronado o Cecilia Suárez.