Acuerdan abrir juicio contra el investigado por el accidente mortal de una joven con mulos sueltos en Rociana (Huelva)

MOGUER (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer (Huelva) ha acordado la apertura de juicio contra el hombre investigado por el accidente con animales sueltos, que costó la vida a una joven de 25 años el 17 de abril de 2024 tras colisionar su vehículo contra dos animales en la carretera que une Rociana del Condado con Bonares --y en el que su madre resultó herida--.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes judiciales, que señalan que el siguiente paso será la calificación de los hechos por parte de la acusación particular y el ministerio fiscal y escrito de defensa por el abogado del imputado.

De este modo, la acusación particular ha anunciado que solicitará cuatro años y medio de cárcel, cuatro por homicidio imprudente de carácter grave, con resultado de muerte de la joven de 25 años y seis meses por lesiones de la madre. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, la acusación solicita una indemnización para los padres de la fallecida de 100.000 euros a cada uno de ellos por el fallecimiento de su hija y por daños morales.

Finalmente, apunta el escrito que los hechos indiciarios "se desprenden del conjunto de las actuaciones y, en particular, de los atestados e informes remitidos por el Subsector de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, en los que se analiza de manera pormenorizada el acontecer del siniestro, las consecuencias derivadas del mismo y la situación en que se encontraban los équidos en el momento en que éste se produjo".

Según indica el escrito de calificación de la acusación particular, al que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que el 17 de abril de 2024, sobre las 21,40 horas, en el punto kilométrico 3,750 de la carretera A-484 --de Bonares hacia Almonte--, "dos mulas propiedad del acusado se encontraban en mitad de la vía en el momento en que la fallecida, de 25 años de edad, circulaba en sentido Almonte a una velocidad "prudente y moderada", acompañada por su madre con su vehículo, de manera que "no pudo evitar el impacto con los dos animales mencionados".

Prosigue señalando que, como resultado del siniestro, "además de la muerte inmediata de los dos animales implicados y la verificación de daños de gran consideración en el vehículo encartado, la conductora resultó fallecida en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva a las 11,55 horas del 18 de abril de 2024, siendo la causa inmediata de la muerte traumatismo craneoencefálico" producido por el accidente. Igualmente, la madre de la joven, que la acompañaba como copiloto, resultó con "lesiones graves", en particular "presentó herida abierta en oreja izquierda, precisando puntos de sutura para su sanación".

Señala el escrito de la acusación particular que "en el momento de los hechos, los animales eran propiedad del investigado" y que los mismos se encontraban en "un estado de abandono en lo que a su libertad deambulatoria se refiere".

El abogado de la acusación particular, José Luis Orta, ha señalado que "es muy importante que se tipifique el delito como homicidio imprudente de carácter grave respecto a la hija y de lesiones respecto a la madre" y ha añadido que el contenido de la acusación se basa "no solo en el día de los hechos, sino también en el comportamiento de los últimos años del acusado".

"Es muy duro llegar a la conclusión de que la hija de mi cliente ha muerto con 25 años por el simple hecho de que este hombre se ahorre unos euros de alimentos a sus bestias. Se deberían de tomar medidas más drásticas para evitar más desgracias de este tipo, vamos a seguir luchando judicialmente en nombre de Fuente Clara", ha remarcado.

Por su parte, el padre de la fallecida, José Antonio Cabrera, ha subrayado que la familia "está destrozada" y lamenta "no haber recibido siquiera una llamada de disculpas por parte del propietario de las bestias", por lo que afirma que lucharán "hasta el final" para que entre en prisión. "No me perdonaría si alguien muere por la misma causa, me sentiría responsable de no haber hecho lo necesario para evitarlo, de ahí mi lucha, porque no haya más víctimas y por honrar la vida de mi hija", ha concluido.

EL ACCIDENTE

El accidente se produjo el 17 de abril de 2024 y, según indicó el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso tuvo lugar sobre las 21,45 horas, cuando recibieron el aviso de que un turismo había colisionado contra dos animales que estaban sueltos entre las carreteras A-486 y A-484, que unen las localidades de Rociana del Condado y Bonares.

Producto de la colisión, las dos mujeres --de 25 y 58 años-- que viajaban en su interior resultaron heridas, la más joven presentaba un estado grave, y los servicios sanitarios que se trasladaron a la zona evacuaron a ambas hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital. No obstante, la chica de 25 años falleció horas después en el hospital, según confirmó la propia familia y la Federación de Peñas del Recre, mientras que la mujer de 58 años quedó ingresada "muy grave" en el hospital.

Tras el accidente la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que se remiten al juzgado de instrucción que es el que determinará si hay responsabilidad penal o civil. La familia pide que esta persona sea juzgada por homicidio imprudente grave para "que se haga justicia".

El padre de la joven fallecida ha creado la Asociación víctimas de accidentes de tráfico con animales 'Fuente Clara Cabrera Mateos' --el nombre de su hija fallecida-- para que "sea la última persona que muera en este tipo de accidentes" y que "se cambie la legislación vigente para que se endurezcan las penas por este tipo de accidentes".