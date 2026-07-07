Adelante Andalucía critica el "abandono institucional" tras el nuevo incendio en el asentamiento de Palos (Huelva)

La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía por Huelva, Mari García. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía por Huelva, Mari García, ha lamentado la situación que sufren los asentamientos de temporeros en la provincia de Huelva tras el incendio de la madrugada de este martes en el asentamiento del polígono San Jorge, en Palos de la Frontera, donde quedaron calcinadas "alrededor de 300 infraviviendas y unas tres hectáreas".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, García ha señalado que este nuevo incendio "golpea de nuevo la ya precaria situación de estos temporeros", muchos de los cuales "ya vivían en infraviviendas y en condiciones muy precarias", y que además "no hacía mucho habían sufrido otro incendio que los dejó completamente sin nada, hoy vuelven a quedarse sin lo poco que habían conseguido".

Así la diputada ha subrayado la paradoja de que estos asentamientos se ubiquen "en un pueblo con superávit, que se da a costa de estos trabajadores que viven y vivían en condiciones indignas, y que gracias a su trabajo levantan la economía no sólo de un pueblo", sino de "toda una provincia y pese a ello las administraciones los abandonan completamente".

Además ha afeado que "no hay una respuesta eficaz ante sucesos que se repiten demasiado a menudo". Así ha añadido que "ante un incendio de estas características se quedan absolutamente sin nada, y no hay una emergencia humanitaria para ello".

Por todo ello, desde Adelante Andalucía han exigido a las administraciones "que se investiguen las causas del incendio y que se tenga en cuenta a estos temporeros y temporeras, que se atienda esta necesaria emergencia humanitaria y que las administraciones den una respuesta y no abandonen a quienes han levantado la campaña de la fresa y siguen levantando la economía de toda una provincia".