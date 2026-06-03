Adelante Andalucía exige explicaciones a la Junta por el incendio en Marismas del Odiel de Huelva

La parlamentaria electa por Huelva de Adelante Andalucía, Mari García, - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria electa por Huelva de Adelante Andalucía, Mari García, se compromete a llevar al Parlamento andaluz el incendio que afecta a las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, y por el que las autoridades han pedido a los vecinos "precaución y el cierre de puertas y ventanas" tras verse envuelta la capital en humo y mal olor.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, García ha asegurado que el Gobierno en funciones de Juanma Moreno ha vuelto a instaurar el "apagón informativo" sobre este incendio, el segundo con solo una semana de diferencia en la provincia tras el detectado en Doñana.

Así, los andalucistas responsabilizan directamente a la Junta de Andalucía por "dejación de funciones", porque, "como todos los expertos aseguran", este tipo de incendios "solo se pueden prevenir con actuaciones sobre el territorio durante los meses húmedos y de forma continuada para que luego no pase lo que vemos cada verano".

En este sentido, desde Adelante Andalucía aseguran que zonas como las afectadas en este incendio como son la Reserva Natural de la Marisma del Burro y la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel son zonas de alto valor ecológico "abandonadas" por las autoridades, y han recordado que Huelva "es una de las ciudades más contaminadas de todo el estado", por lo que "proteger los espacios naturales deberían ser una prioridad para el gobierno andaluz".

Sin embargo, según han recriminado, para el Partido Popular "la prevención de incendios, la regeneración de espacios naturales y las políticas medioambientales nunca han sido importantes y se certifica cada verano con este tipo de incidentes y la pérdida de espacios de valor ecológico a lo largo y ancho de Andalucía".

Así, la parlamentaria electa onubense de Adelante Andalucía ha señalado la "negligencia" de la Junta al "responsabilizar a los vecinos y vecinas de su propia seguridad pidiéndoles que cierren puertas y ventanas en medio de una enorme ola de calor en vez de trabajar durante todo el año para que estas cosas no ocurran".

Asimismo ,García ha reconocido la labor de los trabajadores del Infoca "en unas condiciones laborales y de estabilidad durísimas" y recuerda que es un colectivo "históricamente maltratado por el gobierno de Moreno".

"El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, corre siempre a hacerse la foto con el chaleco amarillo pero cuando se apaga el foco se termina su trabajo para asegurar las mejores condiciones laborales de estos trabajadores y el trabajo que desde las administraciones se debe hacer durante todo el año para que no vuelva a ocurrir", ha criticado.

Ante esta situación, los andalucistas van a llevar al Parlamento una batería de preguntas para conocer "el origen del incendio, las condiciones y el mantenimiento de las zonas afectadas y las actuaciones que se van a llevar a cabo en los espacios susceptibles de estos incidentes en la provincia de Huelva".