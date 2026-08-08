Adelante muestra su apoyo a los servicios de emergencia por el incendio de Niebla (Huelva): "Máxima colaboración"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en el parlamento andaluz. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha mostrado su apoyo a los trabajadores del Plan Infoca y los servicios de emergencia por su labor en la extinción del incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva).

"Seguimos con atención el incendio de Niebla. Todo el apoyo y fuerza a los trabajadores del Plan Infoca y a todos los servicios de emergencia. Máxima colaboración. Mucha precaución a todo el mundo. Hay que seguir las indicaciones oficiales", ha expresado en una publicación este sábado en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Más de 300 efectivos están trabajando en el dispositivo junto a 94 medios materiales, entre ellos figuran 215 profesionales del Plan Infoca y 60 militares de la UME, además de los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y el resto de organismos integrados en el dispositivo.

La situación del incendio mantiene a 70 personas en alejamiento preventivo y ha superado las 4.000 hectáreas afectadas lo que provoca que se mantenga activada la fase de emergencia, situación operativa 2, ante los continuos cambios de viento que están dificultando las labores de extinción.