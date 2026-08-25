Adelante pide "ayudas directas" y un plan de recuperación a los municipios afectados por el incendio de Niebla (Huelva)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en un encuentro con los vecinos de Berrocal (Huelva). - ADELANTE ANDALUCÍA

BERROCAL (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido "ayudas directas" y un plan de recuperación para los municipios afectados por el incendio forestal de Niebla (Huelva), que afectó a 33.000 hectáreas. Asimismo, ha reivindicado la necesidad de inversiones públicas para garantizar proyectos económicos en dichas localidades.

"Esto no puede ser hoy venimos porque está cerca lo que ha pasado y dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de seis meses, dentro de un año ya nadie se acuerda. El compromiso tiene que ser seguir pendiente de Berrocal, seguir llevando la voz de Berrocal al Parlamento y seguir proponiendo soluciones", ha expresado García este martes en su visita al municipio de Berrocal (Huelva), uno de los más afectados por el incendio.

En esta línea, el portavoz ha mostrado su apoyo a la petición del Ayuntamiento onubense de solicitar la declaración del término municipal como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil --popularmente conocida como 'zona catastrófica'-así como la Declaración de desastre natural con especial incidencia en el potencial productivo agrario.

"Me quedo con una frase que ha dicho el alcalde, yo lo que quiero es que dentro de 10 años haya niños y niñas en el colegio. Para eso tienen que estar las administraciones", ha reafirmado García.

Desde Adelante ha señalado la necesidad de ayudas a los vecinos para "compensar las pérdidas económicas de ahora y las siguientes temporadas" y ha defendido que "se escuche a los vecinos" para realizar el plan de restauración y recuperación del espacio.

Asimismo, ha puesto el foco en las inversiones públicas para "garantizar proyectos económicos que desarrollen pueblos como Berrocal, como las que marcas afectadas, que desarrollen a medio plazo y que dejen la riqueza aquí y que anclen población".

"La oposición tenemos que estar para cuando se hayan ido las cámaras, para cuando se hayan ido la presión mediática, ahí es cuando hay que venir, para escuchar y proponer soluciones", ha subrayado.

García ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Ángel Luis Romero, quien ha agradecido la visita al portavoz de Adelante. Asimismo, ha defendido que la aprobación en el Pleno municipal de la petición de zona catastrófica es "un mensaje de unidad y trabajo".

"De los errores se aprende y todo lo que hagamos ahora va a un futuro que evidentemente no puede ser el futuro como los 22 años que hemos tenido para desembocar en otro incendio forestal", ha señalado.