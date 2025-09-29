Adjudicado el contrato para el proyecto hotelero en la residencia de tiempo libre de Punta Umbría (Huelva)

Rrecreación del proyecto en la residencia de tiempo libre de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría), ha firmado el Decreto de adjudicación del contrato del derecho de superficie sobre la parcela de la antigua Residencia de Tiempo Libre para un nuevo proyecto hotelero a Giralda Campamento y Caralca S.L., al "cumplir con todos los requisitos administrativos y técnicos que se exigían en el pliego de condiciones de este concurso público".

Según ha indicado en una nota, gracias a esta operación, el Ayuntamiento recibirá un canon total de 3,5 millones de euros, de los que ahora se anticipan 1,6 millones de euros correspondientes a los próximos 30 años. A esta cifra se sumará una aportación anual de 55.001 euros durante los 65 años de duración del contrato".

El primer edil ha afirmado que el proyecto turístico que van a desarrollar "tendrá un impacto económico en Punta Umbría superior a los cinco millones de euros y supondrá una inversión estimada de 4,2 millones de euros". Contempla la transformación de la actual Residencia de Tiempo Libre en "un moderno hotel de 3 estrellas con 58 habitaciones, manteniendo y renovando sus instalaciones complementarias como la piscina y las pistas deportivas".

"Esta iniciativa contribuye no solo al desarrollo económico del municipio, sino también a su transformación urbana, turística y social, en línea con una visión moderna y sostenible del turismo", ha destacado el alcalde.

Además, la propuesta implanta "un nuevo concepto" de alojamiento, "combinando la puesta en valor de construcciones existentes con una experiencia diferenciada, capaz de atraer a un público nacional e internacional comprometido con la sostenibilidad y la naturaleza".

En este sentido, se instalarán 65 bungalows integrados en el entorno natural, de los que 36 serán de dos habitaciones y 29 tipo suite. Su diseño responde a "criterios de mínima ocupación del suelo y bajo impacto ambiental, con especial atención a la integración paisajística". Los promotores "prevén alcanzar una facturación anual de entre tres y tres millones y medio de euros.

El Ayuntamiento ha destacado que el complejo "generará 32 puestos de trabajo directos al año", cifra que "se elevará hasta 58 en temporada alta". A estos "se suman entre 25 y 35 empleos indirectos". Además, apunta que "se calcula en un millón de euros anuales el gasto directo previsto en proveedores locales".

En la adjudicación se ha valorado "especialmente" el "compromiso de contratar preferentemente a trabajadores del municipio, la colaboración con entidades locales, asociaciones culturales y deportivas, así como la promoción de la gastronomía, cultura e identidad puntaumbrieña en la oferta turística".

"Cabe recordar que esta adjudicación definitiva garantiza, además, la posibilidad de aprobar el Presupuesto Municipal de 2025, dado que a día de hoy solo con este canon de superficie pueden obtenerse los ingresos corrientes necesarios para tal fin", remarca el Consistorio.