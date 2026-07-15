Aérokorda completa el cartel del Festival Internacional Sierra Celta 2026 de Cortegana (Huelva)

Cartel de de Aérokorda. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional Sierra Celta ya tiene completo el cartel de su edición de 2026 con la incorporación de Aérokorda, formación belga que ha logrado alzarse, por unanimidad del jurado, con el Concurso Runas 2026 del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, uno de los certámenes más prestigiosos del panorama internacional de la música folk y celta.

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, gracias a este reconocimiento, el trío actuará el próximo sábado, 8 de agosto, en el escenario del Festival Internacional Sierra Celta, que se celebrará los días 7 y 8 de agosto como uno de los eventos culturales "más destacados" de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana.

Esta actuación forma parte del acuerdo de colaboración establecido entre los ayuntamientos de Cortegana y Ortigueira para fortalecer el hermanamiento entre ambos festivales, un compromiso recogido en las bases del Concurso Runas, que contempla la participación de la formación ganadora en el Festival Internacional Sierra Celta.

La incorporación de Aérokorda supone, por tanto, un nuevo paso en el fortalecimiento del hermanamiento entre ambas citas musicales, una alianza que sigue estrechando lazos entre dos eventos de referencia que unen el norte y el sur de España a través de la música celta. Una colaboración que favorece el intercambio cultural y artístico entre ambos festivales y que permite que el talento reconocido en Ortigueira llegue también al escenario de Cortegana.

La edición de 2026 llega con una programación ampliada, más agrupaciones y una propuesta artística "más diversa y ambiciosa". Será, además, la edición más internacional de la historia del festival, con cuatro de las cinco formaciones que integran el cartel procedentes del extranjero.

Durante dos noches, el Festival Internacional Sierra Celta volverá a convertir el entorno del Castillo de Cortegana en un escenario único donde la música, la historia y el patrimonio se darán la mano en una experiencia irrepetible.

La programación arrancará el viernes, 7 de agosto, con la actuación de BackWest, formación que abrirá el festival con una propuesta marcada por la energía y la reinterpretación contemporánea de la música celta irlandesa. A continuación, será el turno de Luneris, un dúo femenino con una destacada proyección dentro del panorama folk que fusiona la tradición celta con sonidos electrónicos contemporáneos.

El sábado, 8 de agosto, llegará uno de los momentos más esperados del festival con el regreso a Cortegana de The Red Hot Chilli Pipers, una de las bandas internacionales "más reconocidas del género" y protagonista de algunos de los conciertos "más memorables" de la historia del Sierra Celta. Esa misma noche, el público también podrá disfrutar de la actuación de Triquel, referente nacional del folk rock celta, y de Aérokorda, que pondrá el broche a un cartel de gran nivel.

Con esta programación, el Festival Internacional Sierra Celta consolida su crecimiento y reafirma su posición como una de las grandes citas de la música celta del sur de Europa, ofreciendo una propuesta de primera calidad en un enclave patrimonial incomparable y convirtiéndose, un año más, en uno de los grandes atractivos de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana.