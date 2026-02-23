AFA Huelva realiza este miércoles una nueva edición del Programa 'Barómetro de la memoria' para mayores de 55 años

Archivo - Valoraciones de la memoria que AFA Huelva en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Huelva y Provincia (AFA Huelva) llevará a cabo este miércoles, 25 de febrero, una nueva edición del Programa 'Barómetro de la memoria", gracias al Convenio firmado con el Ayuntamiento de Huelva.

Según ha indicado la asociación en una nota, será en horario de 09,30 a 13,30 horas y de 16,30 a 18,300 horas, en el Salón de Actos de la sede de AFA Huelva. Este día, el Departamento de Psicología de AFA Huelva realizará valoraciones cognitivas individuales y gratuitas a personas mayores de 55 años que presenten quejas subjetivas de memoria, o fallos frecuentes en la ejecución de tareas conocidas, sin diagnóstico clínico.

Previamente se han realizado charlas en Centros de Salud y distintas Asociaciones y Centros de Mayores de Huelva, para informar a la población general de "la importancia de conocer cómo está nuestra memoria y del diagnóstico precoz", así como de la estimulación.

Este Programa, tiene como objetivo ayudar a "desdramatizar" los problemas de memoria favoreciendo el diagnóstico precoz, con objeto de prevenir posibles dependencias cognitivas.