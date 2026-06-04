La Agencia Destino Huelva promociona la oferta de golf de la provincia en mercados nacionales e internacionales

La oferta de golf de Huelva en su promoción en la 'Iagto European Convention' (IEC) de Málaga. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva está promocionando la oferta del turismo de golf en la provincia de Huelva a través de varias acciones de carácter nacional e internacional como son la disputa del Circuito Golf Huelva la Luz por diferentes puntos de la geografía nacional, así como la presencia en la 'Iagto European Convention' (IEC), el encuentro continental de la asociación internacional de operadores de golf, que se ha celebrado recientemente en Málaga.

Según ha indicado en una nota, junto con la asociación de Campos de Golf de Huelva, la Agencia Destino Huelva se encuentra desarrollando, como se anuncio en la presentación del Plan de Promoción del segmento Golf Huelva la Luz en marzo, distintas actuaciones para llevar la oferta de golf de Huelva tanto al público final, a través del Circuito Golf Huelva la Luz, como con su presencia en el IEC, que reúne a los principales touroperadores de golf de Europa y algunos continentes más lejanos, así como a toda la oferta andaluza existente con la asistencia de casi un millar de participantes.

De esta forma, representantes de los campos de golf de Isla Canela Golf, Double Tree by Hilton Islantilla Golf Resort, Precise Resort y Golf El Rompido, Golf Nuevo Portil y Bellavista Golf Club, junto con la Agencia Destino Huelva han participado en este evento profesional organizado por Iagto (Asociación Internacional de Touroperadores de Golf) con la colaboración de la Empresa Pública para el Turismo y Deportes de Andalucía.

En el evento han celebrado más de 250 reuniones mediante agendas cerradas que "permitirán reforzar las negociaciones y contrataciones de cara a la próxima temporada de golf". Por otra parte, el Circuito Golf Huelva la Luz, ha congregado hasta la fecha a casi un millar de participantes en los distintos torneos celebrados en Barcelona, Valladolid, Bilbao, Oporto, Lisboa, Burdeos y Pontevedra.

Los jugadores han tenido la oportunidad de conocer la oferta de golf y turística que ofrece la provincia de Huelva, puesto que todos los participantes reciben una bolsa del jugador con una amplia información sobre los campos y resorts de golf existentes en nuestro destino, así como la oferta complementaria que los acompaña.

Este circuito continuará con las siguientes pruebas que se celebrarán en Gijón y en Zaragoza, donde culminará esta edición que cuenta ya con de 17 años de andadura y supone un éxito de participación y acogida en todos los campos en los que se desarrolla.

Estas acciones se enmarcan en el Plan de Acción aprobado por la Agencia Destino Huelva para el segmento de golf, producto consolidado en el destino Huelva y "principal segmento desestacionalizador", puesto que su temporada alta de touroperación es "totalmente inversa a la temporada alta de sol y playas durante los meses de verano", al desarrollarse principalmente desde otoño a primavera por los distintos mercados emisores europeos que encuentran en la provincia "una oferta excelente que combina buena relación calidad precio, buena climatología, y una oferta de alojamiento de calidad".