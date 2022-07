Agricultores de Almonte (Huelva) consideran que la reputación de Doñana "no preocupa a la administración andaluza"

ALMONTE (HUELVA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 'Asociación de Agricultores Puerta de Doñana' (AAPD), que reúne a 350 empresarios agrícolas de Almonte con 4.200 hectáreas de suelo agrícola de regadíos legales, el 52 por ciento de la superficie cultivada en el Condado, ha manifestado su "preocupación" ante lo que consideran una "falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía" sobre la "grave situación" de los regadíos en el entorno de Doñana y los planes previsto para aumentarlos.

En una nota de prensa, han señalado que "mientras que en España y en Europa se preocupan por las terribles consecuencias ambientales de esta peligrosa planificación" creen que la reputación agrícola y ambiental de Doñana "no preocupa a la administración andaluza".

Así lo han manifestado tras las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su investidura, donde reclamaba "una solución legal y consensuada para Doñana", por lo que temen "que se ponga en peligro a miles de familias, empleos y un prestigio bien ganado, porque la información llega sesgada al consumidor europeo, que puede pensar que el producto que está comprando está regado con aguas ilegales, y no es así", ha destaca el portavoz de la AAPD, Manuel Delgado.

Para "luchar contra esta imagen", la asociación ha explicado que las aguas con las que se riegan los suelos de regadío de Almonte "siempre han sido legales", y que su producto "cumple todas las normativas y son muy estrictos con los controles de calidad, el uso eficiente y el control del agua", al ser conocedores de que es "un bien muy preciado y escaso", toda vez que han apuntado que dan "la cara" por el sector en Almonte, "municipio líder europeo en producción de fruta ecológica".

Desde la AAPD han lamentado que "ni las sanciones millonarias anunciadas por la UE, ni las llamadas de auxilio de consejos científicos, de colectivos ecologistas y de los propios agricultores de Almonte parecen preocupar a los medios y políticos más cercanos", que "centran su discurso en una repercusión cortoplacista y populista con nula visión de futuro para un sector tan importante".

"Tenemos gran temor a las multas de Bruselas y al perjuicio a la imagen de todo el sector, en el caso de modificarse el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte sin tener antes asegurados los recursos hídricos suficientes para la provincia y Doñana", ha subrayado la asociación.

En este sentido, el portavoz de la AAPD ha afirmado que "el daño sería irreversible, no solo en cuanto a imagen, competitividad o comercialización de los productos de Doñana y Huelva entera", sino que "también se estaría poniendo en grave riesgo a pilares fundamentales de la economía de Doñana como el turismo y el abastecimiento urbano del Rocío o de Matalascañas".

"Esas sanciones pueden arruinar la reputación agrícola de Doñana y Huelva y trasladarse a las ayudas que reciben todos los agricultores, con un impacto terrible a la economía de Almonte y todo el sector de los frutos rojos", ha advertido Delgado.

Asimismo, ha avisado de que "la catástrofe ambiental causada por la sequía y la sobreexplotación del acuífero puede provocar restricciones en el corto y medio plazo y la reducción a la mitad del sector y las 30.000 personas que emplea en Almonte pues, si hay una restricción en el agua disponible, habrá una reducción automática en la superficie cultivada, en la producción total y en el empleo directo e indirecto".

CONCIENCIACIÓN

La asociación ha manifestado que siente que "ciertas administraciones", partidos políticos y ciudadanos "parecen no ser conscientes del problema "porque, si no hacemos nada, más pronto que tarde van a llegar las restricciones y en la misma proporción una reducción de la superficie de regadío", ha asegurado Delgado antes de lamentar que "se está fraguando un conflicto social latente y, mientras que fuera de la provincia ya se habla de 'guerra del agua', aquí está silenciado".

"El Gobierno central pretende evitar una sanción de la Comisión Europea, quien ya ha advertido a España de su responsabilidad en los acuíferos de Doñana, la última de ellas, bajo una condena firme de 62 millones por incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJUE)", ha dicho la asociación que cree que los impulsores de la Proposición de Ley "estaban confundidos y pensaban que tenían el apoyo de la totalidad de los agricultores cuando la mitad de los del Condado, con el 52 por ciento de la superficie de regadío, no sabíamos nada al respecto".

Los agricultores de Almonte ha mostrado su "deseo" de que la ciudadanía "entienda que no es un problema de tierra, sino de agua, porque si se quiere regularizar más tierra, no estamos en contra, pero tiene que venir inseparablemente unido de nuevos recursos hídricos, porque no se puede regar más terreno con el agua disponible, es más, para el terreno que ya es regadío no hay agua suficiente", ha explica el representante.

Asimismo, ha añadido que "es una locura", y que "si se quieren regularizar 1.500 hectáreas nuevas más, se tendrá que ampliar el trasvase. Otra cosa es que se pueda o no se pueda ampliar, pero primero hay que conseguir el agua, saber de dónde se va a traer ese agua para regar y luego regularizar los terrenos, no al revés como hasta ahora".