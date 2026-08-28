Agricultores de Almonte (Huelva) podrán comprar los terrenos de propiedad municipal que trabajan desde hace años

Acuerdo entre agricultores y Ayuntamiento de Almonte. - DONANA COMUNICACION/AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha cerrado un acuerdo "pionero" que abarcará a todos los agricultores con concesiones en los Montes de Propios. En el mismo, se establece la posibilidad de que los agricultores puedan adquirir en el futuro la titularidad de los terrenos que llevan años trabajando.

El documento establece además que los cánones abonados desde la firma del acuerdo podrán descontarse del precio de una futura venta, si finalmente esta puede llevarse a cabo conforme a la normativa y una vez completada toda la tramitación administrativa necesaria. En concreto, el acuerdo contempla un descuento del 70% del canon anual para terrenos de regadío o regables y del 50% para los de secano.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, esta iniciativa responde a "una demanda histórica" del sector agrícola almonteño, "que durante décadas ha venido desarrollando su actividad sobre terrenos de propiedad municipal a través de concesiones".

Esta semana se han firmado los primeros acuerdos de un proceso que pretende llegar a los más de 2.000 concesionarios de Montes de Propios. A partir de ahora, se irá convocando semanalmente a los titulares de los distintos polígonos agrícolas del término municipal para que quienes lo deseen puedan adherirse al acuerdo.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha destacado la importancia de esta medida y ha trasladado un mensaje de "reconocimiento" a los agricultores del municipio. "Esta actuación no es ningún favor, sino un agradecimiento por todo el esfuerzo que realizado durante años", ha señalado, poniendo en valor la contribución de "generaciones de agricultores" al desarrollo económico y social de Almonte.

Por su parte, el presidente de la asociación de agricultores, Juan Mato, ha señalado la "importancia de cooperar y coordinarse" con el Ayuntamiento: "Nosotros, como agricultores, tenemos que ayudar al Ayuntamiento y el Ayuntamiento tiene que ayudarnos a nosotros", ha dicho.

Un ejemplo reciente de esta colaboración ha sido la implicación del sector durante la Venida de la Virgen del Rocío y su traslado a Almonte, donde la asociación de agricultores Puerta de Doñana puso a disposición recursos, maquinaria y medios humanos "para contribuir al correcto desarrollo de un acontecimiento histórico para el municipio".